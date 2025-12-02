explozie de energie la sibiu: loredana și „lăutarii lui botgros” au făcut senzație în spectacolul „noi suntem români!” / foto

România oamenilor cu suflet bun, România tradițiilor, a cântecului și dansului popular, dar și a unui patrimoniu cultural și natural remarcabil, a fost celebrată ieri la Sibiu, 1 decembrie, prin spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Sibiu – finanțator principal –, alături de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în calitate de cofinanțatori ai proiectului cultural.

Ziua Națională a României a fost celebrată prin Spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”, transmis live de la Sibiu pentru românii de pretutindeni. Conceput ca o manifestare ce vorbește, prin muzică și dans, despre unitate, identitate și rădăcini, evenimentul a oferit spectatorilor, telespectatorilor și publicului online nu mai puțin de 3 ore și jumătate de cântece patriotice, folclor și dansuri populare din toate regiunile țării, momente artistice și poetice dedicate valorilor naționale.

Spectacolul a debutat cu un moment de profundă încărcătură simbolică: intonarea Imnului Național al României de către Nicolae și Tudor Furdui Iancu, alături de publicul aflat în sală. Programul artistic a valorizat diversitatea și autenticitatea culturii române, prin evoluțiile Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, ale Ansamblului „Ceata Junilor” și ale Orchestrei „Lăutarii” din Chișinău, conduse de maestrul Nicolae Botgros.

Pe scenă au urcat interpreți consacrați: Laura Lavric, Niculina Stoican, Floarea Calotă, Mariana Anghel, Adriana Anghel, Dumitru Teleagă, Ovidiu Homorodean, Mihai Teacă, Alina Pinca, Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Luminița Dejan, Gabriela Tuță, Mihaela, Maria și Mihai Nemeș, Antonela Ferche Buțiu și Liviu Buțiu, Ionuț Fulea, Grupul „Crai Nou” și elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu”; actorii Mariana Mihu și Adrian Matioc, de la Teatrul Național „Radu Stanca”, au dăruit românilor versuri dedicate patriei. Unul dintre punctele culminante ale ediției din acest an a fost recitalul susținut de Loredana, căci sala a vibrat pe ritmurile sale electrizante, iar energia artistei a cuprins rapid publicul.

Spectacolul a fost prezentat de Iuliana Tudor și a fost transmis în direct de TVR1, TVRi, iar live – pe Facebook și YouTube.

„Mulțumim Primăriei Municipiului Sibiu, Consiliului Județean Sibiu, Televiziunii Române, mulțumim Boromir, Therme Group și Cricova pentru că ne-au sprijinit în realizarea acestui spectacol. Mulțumim tuturor artiștilor care au urcat pe scenă. Împreună, prin cântec și joc, am spus: „Noi suntem români!” Și suntem mândri de asta” – declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Parteneri: TVR, Cricova

Sponsori: Boromir, Therme Group