grijă pentru bătrânii și copiii nevoiași din sibiu: sute de kilograme de fructe și legume donate de 4 grădinițe / foto

Patru grădinițe din municipiul Sibiu s-au alăturat campaniei naționale „Săptămâna fructelor și legumelor donate” și au oferit bucurie vârstnicilor și copiilor nevoiași în pragul sărbătorilor de iarnă.

Copiii, părinții și dascălii de la Grădinița cu P.P. nr. 43, Grădinița cu P.P. nr. 15, Grădinița cu P.P. nr. 18 și Grădinița cu P.P. nr. 14 din Sibiu s-au mobilizat exemplar pentru a le oferi în dar fructe și legume celor mai puțin norocoși. Sute de kilograme de mere, portocale, banane, cartofi, morcovi, ceapă și multe altele au fost donate zilele trecute.

Fructe și legume proaspete pentru copiii nevoiași

În perioada 24–28 noiembrie 2025, copiii, cadrele didactice și părinții de la Grădinița cu P.P. nr. 43 au demonstrat încă o dată cât de mare poate fi puterea solidarității. Cu mult entuziasm și generozitate, aceștia au reușit să strângă 295 kg de fructe și legume proaspete, dăruite cu suflet către 116 copii beneficiari ai unui ONG din municipiu. Copiii au avut ocazia să învețe nu doar despre roadele toamnei, ci și despre bunătate, implicare, grijă față de semeni și bucuria de a face fapte bune.

Daruri pentru vârstnicii din Tălmaciu

De asemenea, în cadrul aceleiași campanii naționale, Asociația Creștină Buna Vestire – Căminul pentru persoane vârstnice din Tălmaciu a primit vizita unor cadre didactice din Sibiu, care au adus cu multă generozitate peste 500 de kilograme de fructe și legume proaspete, destinate beneficiarilor din centru.

Această mobilizare a fost posibilă datorită implicării a trei unități de învățământ preșcolar din Sibiu: Grădinița cu P.P. Nr. 15 Sibiu (12 grupe), Grădinița cu P.P. Nr. 18 Sibiu – structură a Școlii Gimnaziale Nr. 23 Sibiu (6 grupe) și Grădinița cu P.P. Nr. 14 Sibiu (cele 4 grupe de creșă). Cadrele didactice, părinții și copiii preșcolari și antepreșcolari au răspuns cu pozitiv invitației de a dărui, reușind să strângă împreună o cantitate considerabilă de produse proaspete: mere, portocale, banane, cartofi, morcovi, ceapă, telină, nuci, kiwi, ananas și multe alte legume necesare hranei zilnice a vârstnicilor.

Campania SNAC oferă în fiecare an oportunitatea de a transforma un act simplu – donarea de alimente – într-o lecție de viață pentru copii și într-un sprijin pentru comunitate. Mobilizarea unităților de învățământ demonstrează că atunci când oamenii se unesc în jurul unui scop comun, rezultatele pot fi impresionante.

