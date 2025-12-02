încă un șofer beat în trafic: testul a sărit la 0,78 mg/l în aerul expirat

Acum trei zile, pe 30 noiembrie, în jurul orei 21:50, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Victor Iliu din orașul Săliște.
La volan se afla un localnic în vârstă de 32 de ani. În urma testării alcoolscopice, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.
FOTO ARHIVĂ
