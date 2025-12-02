incident cu un autobuz din zona metropolitană. a derapat și a ajuns în șanț la cisnădie / foto video

Un eveniment rutier a avut loc în această dimineață, în cartierul Arhitecților, pe ruta Sibiu – Cisnădie.
UPDATE: La solicitarea Ora de Sibiu, reprezentanții Tursib au explicat cum s-a produs evenimentul rutier în care au fost implicate două autobuze de pe rutele Zonei Metropolitane. DETALII COMPLETE AICI
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Conform primelor date, șoferul unui autobuz Tursib a pierdut controlul direcției de deplasare și a derapat într-un șanț. Nu se cunoaște motivul producerii evenimentului rutier, dacă acesta s-a produs din cauza neatenției sau a unei probleme medicale a șoferului.
Potrivit martorilor, autobuzul Tursib transporta elevi, iar din fericire nimeni nu a fost rănit. Conform IPJ Sibiu, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
REVENIM CU DETALII
Ultima oră
- Cum a ajuns autobuzul Tursib în șanț, marți dimineață: explicații ale companiei 9 minute ago
- CSU Sibiu și-a găsit pivot. Este deja la antrenamente / foto 15 minute ago
- Treizeci de clădiri împodobite superb „se bat” pentru titlul de cea mai frumoasă din Sibiu: care este preferata voastră? / foto 54 de minute ago
- Eugen Iordănescu și încă 9 persoane trimise în judecată de DNA în dosarul Parcului Industrial Șelimbăr: terenuri cumpărate ”pe nimic” și revândute cu sute de mii sau milioane de euro 54 de minute ago
- Samsung a lansat telefonul care se “împăturește” în 3: TriFold are un preț exorbitant / video o oră ago