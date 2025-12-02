incident cu un autobuz din zona metropolitană. a derapat și a ajuns în șanț la cisnădie / foto video

Un eveniment rutier a avut loc în această dimineață, în cartierul Arhitecților, pe ruta Sibiu – Cisnădie.

UPDATE: La solicitarea Ora de Sibiu, reprezentanții Tursib au explicat cum s-a produs evenimentul rutier în care au fost implicate două autobuze de pe rutele Zonei Metropolitane. DETALII COMPLETE AICI

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Conform primelor date, șoferul unui autobuz Tursib a pierdut controlul direcției de deplasare și a derapat într-un șanț. Nu se cunoaște motivul producerii evenimentului rutier, dacă acesta s-a produs din cauza neatenției sau a unei probleme medicale a șoferului.

Potrivit martorilor, autobuzul Tursib transporta elevi, iar din fericire nimeni nu a fost rănit. Conform IPJ Sibiu, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

REVENIM CU DETALII