invitație la „fiat lux”, expoziția care aduce lumina în sibiu: artista valentina bădeanu transformă monogramele în artă vie / foto

Sala expozițională a Primăriei Sibiu găzduiește, între 2 și 10 decembrie, expoziția „Fiat Lux: Strălucire și Măiestrie”, o colecție impresionantă semnată de artista Valentina Bădeanu. Vernisajul va avea loc miercuri, 3 decembrie, de la ora 16:00, în prezența curatorului, Alexandru Constantin Chituță, cel care a conturat direcția artistică a întregului demers.

„Fiat Lux” este, în esență, o invitație la regăsirea luminii interioare. Valentina Bădeanu construiește un univers vizual în care barocul întâlnește modernitatea, iar simbolurile devin punți între identitate, memorie și renaștere. Monograma – element central în lucrările ei – este reinterpretată ca un cod al devenirii personale, o semnătură grafică ce păstrează în ea poveste, vibrație și o anumită noblețe vizuală.

Teme simbolice: de la Copacul Vieții la aripi de înger

Lucrările sunt realizate în acrilic și tehnici mixte, iar artista lucrează cu o minuție care transformă fiecare detaliu într-un accent al luminii. Aurul aplicat cu finețe, structurile reliefate și cromaticile atent dozate dau lucrărilor un aer ceremonial, fără a le îndepărta însă de sensibilitatea contemporană.

În centrul expoziției se află teme recurente în căutările Valentinei Bădeanu: Copacul Vieții, simbol al continuității și al renașterii, aripile de înger, embleme ale protecției și speranței, dar și semne sacre care trimit la tradiție, introspecție și reperele lumii interioare. Toate sunt filtrate printr-o estetică modernă, în care barocul nu este preluat ca ornament, ci reinterpretat ca expresie a forței și eleganței.

Un spațiu care pune în valoare noblețea lucrărilor

Spațiul expozițional – situat în Centrul de Informare Turistică din Piața Mare – amplifică efectul vizual al lucrărilor. Suprafețele luminoase și atmosfera calmă pun în valoare compozițiile ample, transformând expoziția într-o experiență deopotrivă estetică și emoțională.

Curatorul, dr. Alexandru Constantin Chituță, descrie creațiile Valentinei ca având „un caracter puternic și aristocrat, dar în același timp o expresie modernă și actuală”. Este o combinație rară, care dă lucrărilor o identitate clară și recognoscibilă.

Mesajul artistei pentru publicul sibian

Pentru artistă, această expoziție este mai mult decât un proiect vizual – este o confesiune artistică. „«Fiat Lux» este invitația mea de a păși într-un spațiu în care literele devin artă, iar arta devine o fereastră spre sens, energie și revelație. Este o colecție dedicată luminii ca simbol al identității, renașterii și frumuseții interioare. Vă aștept cu drag să celebrăm împreună această lumină”, ne-a transmis Valentina Bădeanu.

„Fiat Lux” propune publicului sibian o experiență vizuală rafinată, în care fiecare lucrare este o poveste, iar fiecare poveste devine, în felul ei, o chemare către claritate, sens și frumusețea profundă a luminii.