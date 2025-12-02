măldărășanu, întâlnire pentru rezilierea contractului: doi antrenori favoriți să îi ia locul la fc hermannstadt

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu se întâlnește marți la Sibiu cu acționarii clubului, pentru a stabili termenii rezilierii contractului.

Marius Măldărășanu nu a făcut deplasarea cu echipa pentru meciul de miercuri, de la Botoșani, din Cupă și este dispus să plece de la FC Hermannstadt.

Conducerea clubului nu a luat încă o decizie în acest sens, totul urmând a fi stabilit marți după întâlnirea celor două părți. ”Nu s-a luat momentan o decizie oficială” a spus acționarul Ștefan Băcilă pentru Ora de Sibiu.

Contractul lui Marius Măldărășanu cu sibienii are scadența în iunie 2027, fiind prelungit în vara trecută, după tratative anevoioase. Fostul rapidist este cel mai longeviv antrenor din Superliga, fiind pe banca sibienilor din 2021.

186 de meciuri a bifat Marius Măldărășanu pe banca lui Hermannstadt, bilanțul său final fiind de 76 de victorii, 56 de remize și 54 de înfrângeri.

Din informațiile Gazetei Sporturilor, clubul are două opțiuni de bază pentru postul de antrenor: spaniolul Ruben Albes și Dorinel Munteanu.

Ibericul a mai pregătit pe FC Hermannstadt în perioada iunie 2020 – ianuarie 2021. Ulterior, le-a mai antrenat în Spania pe divizionarele secunde CD Lugo, Albacete și Sporting Gijon.

Dorinel Munteanu a antrenat ultima dată pe Sepsi, echipă de care s-a despărțit cu scandal, după ce Sf. Gheorghe s-a prăbușit efectiv cu acesta la timonă. Deși Sepsi avea jucători cu calitate, echipa s-a prăbușit cu Munteanu pe bancă, tehnicianul fiind recunoscut pentru metodele învechite.

După 18 etape în Superliga, FC Hermannstadt ocupă doar locul 15 în clasament, cu 12 puncte, deși la startul sezonului își propunea să se lupte pentru play-off.

Meciul din a doua etapă a Cupei României, FC Botoșani – FC Hermannstadt se va disputa miercuri, 3 decembrie, la orele 17:00. Echipa sibiană va fi coordonată la Botoșani de secundul Valentin Negru.