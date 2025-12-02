măldărășanu refuză oferta de reziliere cu fc hermannstadt: ce condiție pune și câți bani mai are de luat /exclusiv

Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt a respins prima ofertă de reziliere făcută de clubul sibian.

La fel ca în vară, când discuțiile de prelungire a contractului dintre antrenorul Marius Măldărășanu și conducerea lui FC Hermannstadt au fost anevoioase, nici acum nu se anunță deloc negocieri facile.

După rezultatele dezastruoase din acest sezon, conducerea lui FC Hermannstadt a ajuns la capătul răbdării și caută să se despartă de antrenorul Marius Măldărășanu.

Una din probleme este faptul că FC Hermannstadt are restanțe substanțiale la tehnician, totalizând circa 185.000 euro! Majoritatea acestei sume, 130.000 euro provine din comisionul de 10% al tehnicianului pentru vânzarea lui Ianis Stoica, dar, cum se știe, belgienii nu au achitat încă niciun ban din transfer, iar FC Hermannstadt a apelat la comisiile FIFA.

Foto: FC Hermannstadt

”Mister” mai are de încasat un comision din banii proveniți de la respectarea regulii ”5+6” din sezonul trecut, care va aduce sibienilor de la Federația Română o sumă consistentă, de circa 660.000 de euro. De asemenea, Măldă mai are de primit și două salarii restante, totalizând 30.000 euro.

Clubul i-a propus lui Măldărășanu rezilierea, cu banii datorați la zi, plătiți în momentul în care aceștia vor fi încasați. Tehnicianul a refuzat și a trimis o hârtie prin care solicită să fie stipulate clar datele până la care va primi restanțele.

Măldărășanu: ”Nu vreau să se lălăie cu rezilierea”

”Măldă” le cere acționarilor principali ai clubului, Rotar și Băcilă ca să urgenteze rezilierea contractului, pentru că nu mai este dispus să continue la Sibiu.

”Nu vreau ca șefii lui FC Hermannstadt să o lălăie cu mine referitor la reziliere, pentru că eu renunț la clauză și renunț la decembrie, ianuarie, februarie sau până o să găsesc echipă. Asta e realitatea, e posibil să antrenez din vara viitoare, sau din aprilie, habar nu am, până acum nu am luat o echipă pe parcurs. Mă interesează ca eu să mă liniștesc mental, ca să pot să îmi reîncarc bateriile. Patru ani și jumătate la Sibiu au fost senzaționali, cu bune, rele, presiune, certuri, patronii sunt printre cei mai înțelegători vizavi de antrenori, mulți m-ar fi schimbat anul trecut după 3-4 înfrângeri. Tot timpul am ridicat nivelul jucătorilor, s-au luat bani, mereu am luat-o de capăt, am și eu greșelile mele, am fost neinspirat, poate și încăpățânat, am tot schimbat sistemul, asta arată că le știu. Mi-a ieșit, acum nu îmi iese, am plecat” a spus marți Măldărășanu la emisiunea Fanatik Superliga.

Dacă Marius Măldărășanu și conducerea lui FC Hermannstadt nu ajung totuși la un acord amiabil de reziliere, este posibil ca tehnicianul să conducă joi antrenamentul sibienilor și chiar să stea pe bancă la următorul meci, cel cu U Cluj, din 7 decembrie.