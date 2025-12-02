mașină răsturnată pe autostrada a1, lângă sibiu / foto

Intervenție de urgență, în această seară, la ieșirea de pe autostrada A1, în zona Târgul Obor.

Conform primelor date, șoferul unei mașini înmatriculate în județul Alba a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului sunt prezente mai multe echipaje de prim-ajutor SMRD. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Traficul în zonă este îngreunat.