mașină răsturnată pe autostrada a1, lângă sibiu / foto

Intervenție de urgență, în această seară, la ieșirea de pe autostrada A1, în zona Târgul Obor.
Conform primelor date, șoferul unei mașini înmatriculate în județul Alba a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului sunt prezente mai multe echipaje de prim-ajutor SMRD. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
Traficul în zonă este îngreunat.
Ultima oră
