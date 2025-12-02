medieșenii au sărbătorit 1 decembrie cu sava negrean brudașcu și „sălăjenii” / foto

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Primăria Municipiului Mediaș a organizat o serie de manifestări dedicate Zilei Naționale, reunind comunitatea în jurul simbolurilor naționale și al valorilor istorice ce marchează Marea Unire de la 1918.

Sărbătoarea a început dimineața, la ora 10:00, în Sala Mare de Ședințe a Primăriei, cu lansări de carte și întâlniri cu autori locali și invitați speciali. Evenimentul a oferit prilejul unui dialog cultural, punând în lumină importanța literaturii și a patrimoniului local în consolidarea identității naționale.

Pe parcursul zilei, pe platoul din fața Primăriei, medieșenii au participat la un concert de muzică populară, susținut de artiști locali și îndrăgiți: Sava Negrean Brudașcu și grupul instrumental „Sălăjenii”, Mihaela și Ciprian Istrate împreună cu „Ceterașii de pe câmpie”, Costel Popa, Bianca și Diana Crețu, Alin și Natalia Matyas, precum și Aurica Bacea și grupul vocal „Bobocei de pe Târnave”. Spectacolul a transpus publicul într-o atmosferă festivă, plină de autenticitate românească.

Seara, manifestările s-au încheiat cu un ceremonial religios și militar în Piața Corneliu Coposu, la care au participat primarul Gheorghe Roman, reprezentanți ai administrației publice locale, ai structurilor militare și ai cultelor religioase. Programul a inclus slujbă religioasă, alocuțiuni oficiale și depunerea de coroane, în cinstea eroilor care au contribuit la înfăptuirea României Moderne.

Primăria Municipiului Mediaș a transmis mulțumiri tuturor participanților, precum și reprezentanților structurilor militare și religioase pentru implicare și sprijin, subliniind că astfel de evenimente întăresc sentimentul de unitate și respect pentru istorie în rândul comunității.