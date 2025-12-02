passat scos pentru a 2-a oară la licitație de anaf sibiu: o mașină similară pe olx e la preț dublu

O veste bună pentru cei care sunt în căutarea unei mașini accesibile, ANAF Sibiu va scoate la licitație, pe 23 decembrie, un Volkswagen Passat din 2008, la un preț de pornire mic, de doar 7.500 de lei. Licitația va avea loc la sediul instituției, pe strada Calea Dumbrăvii nr. 17.

Acesta este al doilea termen al licitației, după ce la primul eveniment mașina a fost scoasă la licitație cu 10.000 de lei, dar nu s-a găsit niciun cumpărător. Prețul scăzut poate fi o oportunitate bună pentru cei care își caută o mașină spațioasă și fiabilă, fără să investească o sumă mare.

Autoturismul este un Volkswagen Passat. Modelul scos la licitație are motor diesel, cu o putere de 140 de cai (103 kW) și o capacitate de 2.0 litri. Este un vehicul din clasa Euro 4, și prezintă un nivel normal de uzură pentru vârsta lui. Mașina are un drept de gaj înscris, însă nu face obiectul TVA, ceea ce simplifică procesul de achiziție.

Comparativ cu prețurile de pe piață, oferta ANAF este considerabil mai bună. Pe OLX, modele similare de Passat, tot din 2008, se vând între 2.250 și 3.650 de euro, adică de la aproximativ 11.000 de lei până la peste 18.000 de lei. Practic, mașina scoasă de ANAF ar putea fi achiziționată la jumătate din prețul pieței.

Pentru cei interesați, participarea la licitație presupune înscrierea prealabilă și depunerea garanției prevăzute de procedură. De asemenea, persoanele interesate pot solicita informații suplimentare direct de la sediul ANAF Sibiu.