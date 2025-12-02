polițiștii sibieni au avut treabă de ziua națională: doi șoferi s-au ales cu dosare penale

Probleme în traficul rutier al județului Sibiu. Mai multe infracțiuni au fost constatate chiar de Ziua Națională a României.
Mai exact, în jurul orei 19:00, polițiștii rutieri din municipiul Mediaș au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Ighișului, la volan aflându-se un bărbat de 35 de ani, din localitatea Ighișu Nou. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul era radiat din circulație.
Tot de 1 decembrie, în jurul orei 17:30, în localitatea Veștem, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au oprit pentru control un ansamblu rutier care se deplasa pe strada Principală, condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Șelimbăr.
Verificările au arătat că bărbatul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar remorca tractată era neînmatriculată sau neînregistrată.
