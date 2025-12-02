prognoza până în 2026: temperaturi ridicate și puține precipitații de crăciun și anul nou

Meteorologii anunță un sfârșit de an cu temperaturi peste normalele climatologice în toată România, iar județul Sibiu nu face excepție.

Deși valorile termice vor fi în creștere în aproape toate regiunile, precipitațiile vor rămâne, în general, apropiate de mediile obișnuite ale lunii decembrie, cu unele variații locale.

Prima săptămână din decembrie: temperaturi peste medie în Sibiu

În intervalul 1-8 decembrie, vremea se va menține mai caldă decât ar fi specific pentru începutul iernii. În județul Sibiu, atât în zona municipiului, cât și în localitățile din nord și sud, temperaturile vor depăși valorile obișnuite ale perioadei.

Regimul pluviometric va fi deficitar în Transilvania, inclusiv în Sibiu, cu excepția sud-vestului țării, unde sunt așteptate precipitații mai consistente. În zona Sibiului, șansele de ploaie sau lapoviță vor fi reduse.

Săptămâna 8 – 15 decembrie: abateri termice pozitive, mai ales în zona montană

Pentru a doua săptămână din decembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste normalul perioadei, trend valabil inclusiv în județul Sibiu.

În masivele Făgăraș și Cindrel, abaterea termică pozitivă va fi chiar mai accentuată, ceea ce poate reduce temporar stratul de zăpadă deja format pe creste.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național, iar în Sibiu se menține același scenariu: puține precipitații și temperaturi prea ridicate pentru luna decembrie.

Săptămâna 15 – 22 decembrie: tot mai cald în munții Sibiului

Și în această perioadă, temperatura medie a aerului va continua să fie peste normele climatologice.

Zonele montane din județul Sibiu vor simți cel mai puternic efectul încălzirii, cu valori anormal de ridicate pentru mijlocul iernii.

Regimul pluviometric va rămâne ușor deficitar, ceea ce înseamnă că probabilitatea ninsorilor abundente în stațiunile Păltiniș sau Bâlea Lac rămâne scăzută.

Săptămâna 22 – 29 decembrie: Vreme blândă înainte de Revelion

În ultima săptămână din an, inclusiv în prag de Revelion, temperaturile vor fi în continuare mai ridicate decât media perioadei în întreg județul Sibiu.

Deși este posibil ca episoadele de precipitații să fie ceva mai apropiate de normal, meteorologii nu anticipează fenomene extreme.

Astfel, în ajun de Revelion, Sibiul ar putea avea o vreme neobișnuit de blândă, cu șanse moderate de precipitații, dar fără semnele unei ierni clasice.

În concluzie, Sibiul se îndreaptă spre un final de decembrie 2025 și un început de 2026 caracterizate de temperaturi peste normal și precipitații reduse, în special în zonele montane unde în mod tradițional se formează un strat consistent de zăpadă.