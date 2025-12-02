samsung a lansat telefonul care se “împăturește” în 3: trifold are un preț exorbitant / video

Samsung a dezvăluit marți un nou model de smartphone care atrage atenția prin designul său atipic: un dispozitiv capabil să se plieze în trei segmente.

Telefonul, botezat Galaxy Z TriFold, va fi disponibil în Coreea de Sud începând cu 12 decembrie, însă prețul său urcă la aproximativ 2.100 de euro.

Deși reprezintă o premieră pentru portofoliul Samsung, conceptul în sine nu este nou pe plan global. Huawei a lansat încă de anul trecut un dispozitiv similar, poziționat în aceeași categorie de preț.

Conceput să fie cât mai subțire, TriFold se deschide pentru a forma un ecran de 10 inci, ceea ce îl transformă într-un instrument util pentru multitasking, editare sau activități creative. Totuși, compania admite că nu mizează pe vânzări de volum, modelul fiind tratat ca o ediție specială.

Alex Lim, vicepreședinte executiv la Samsung Electronics, spune că piața smartphone-urilor este atât de competitivă încât producătorii sunt obligați să exploreze formate noi pentru a ieși în evidență. De aceea, acest model vine cu un design neobișnuit și cu funcții avansate de inteligență artificială, care pot fi folosite inclusiv în timpul partajării ecranului sau camerei.

Telefonul este disponibil doar în varianta neagră, cântărește 309 grame și are o grosime de sub jumătate de centimetru în cel mai subțire punct al său.

Lansarea vine într-un context în care Samsung riscă să fie depășit de Apple la nivel global. Potrivit estimărilor Counterpoint, în 2025 compania americană ar putea ajunge la o cotă de piață de 19,4%, față de 18,7% cât ar urma să înregistreze Samsung, ceea ce ar însemna o schimbare istorică de poziții între cei doi giganți ai industriei.