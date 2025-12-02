spectacol pe zăpadă la păltiniș arena: dueluri la sutimi de secundă la primul concurs al iernii

Primul eveniment al sezonului de iarnă 2025-2026 din complexul de ski și snowboard Păltiniș Arena s-a transformat într-un veritabil spectacol, cu participanți sosiți din toate colțurile țării și dueluri extrem de strânse.
Vremea a fost ideală pe tot parcursul zilei de vineri, fără precipitații și cu mult soare, condiții care au pus în valoare atât traseul, cât și abilitățile sportivilor.
Competiția a atras participanți din Hunedoara, Cluj, Miercurea Ciuc, Brașov și Sibiu, iar atmosfera de pe pârtia D a fost alimentată de publicul numeros și de duelurile extrem de tensionate din fazele eliminatorii. Majoritatea manșelor s-au încheiat la diferențe minime, conturând unul dintre cele mai dinamice și spectaculoase concursuri organizate până acum la Păltiniș Arena.
Finala a fost un moment de maximă intensitate: Valentin Popa a câștigat competiția, devansându-l pe Cristian Popa cu doar 0,004 secunde, o diferență infimă care a ridicat entuziasmul și reacțiile publicului.
Evenimentul a fost posibil cu sprijinul sponsorilor Haix, magazinul H2O, Red Bull România și Flava Shop, cărora le mulțumim pentru susținere. De asemenea, mulțumim Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu pentru asistența profesionistă pe tot parcursul zilei și Barbu Ski Club pentru sprijinul acordat în organizarea concursului.
Câștigătorii concursului Slalom Paralel:
13-15 ani, băieți:
I Ștefan Cosma
II Abel Santa
III Matei Ghisoi
13-15 ani, fete:
I Hanna Tanko
II Eszter Incze
III Ariana Clinci
16+, fete:
I Renatta Muller, 36 ani – Cluj
II Ilinca Crișan, 28 ani – Cluj
III Loredana Lupșa, 37 ani – Hunedoara
16+, băieți:
I Valentin Popa, 61 ani – Orlat
II Cristian Popa, 35 ani – Cluj
III Dan Lașiță, 47 ani – Sibiu
