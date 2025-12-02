studiul în străinătate, dezvoltare personală și siguranța online: eri sibiu organizează trei zile de evenimente gratuite pentru comunitate

Zilele Educației Finlandeze revin la Sibiu și în 2025: trei zile de conferințe, prezentări și ateliere dedicate educației moderne, la care pot participa atât persoanele din comunitatea ERI, cât și persoanele din exterior, interesate de temele propuse.

Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu organizează, în perioada 8–10 decembrie 2025, o nouă ediție a Zilelor Educației Finlandeze – un eveniment de referință pentru comunitatea educațională locală și pentru familiile interesate de educație modernă, dezvoltare emoțională și siguranță digitală.

Evenimentul aduce împreună profesori, părinți, elevi, psihologi și specialiști, de nivel internațional, național, dar și local, într-un program structurat pe trei zile, fiecare dedicată unui subiect major pentru părinții, copiii și adolescenții de astăzi.

8 decembrie 2025 – Inspirație pentru viitorul academic

Prima zi este dedicată oportunităților educaționale internaționale. Reprezentantul Universității din Jyväskylä, Finlanda, Vlad Știrbu, profesor asociat de Inginerie Software Cuantică vine la Sibiu pentru a prezenta oferta instituției în două sesiuni diferite:

ora 11:00 – prezentare pentru elevii ERI și liceenii din Sibiu

ora 16:30 – prezentare pentru profesori și părinți

Seara (ora 18:00) se încheie cu o conferință susținută de cofondatorul MindArchitect, Dorin Boabeș, cu tema „Știința învățării și a memoriei”, un eveniment deschis publicului larg și dedicat tuturor celor care doresc să înțeleagă cum învață copiii în mod real.

9 decembrie 2025 – Nevoile specifice vârstei

A doua zi se concentrează pe dezvoltarea copiilor și pe provocările emoționale și comportamentale specifice preadolescenței. De la ora 17:30, psihologii Delia Lazăr și Ovidiu Morar vor susține conferința „Stadiile de dezvoltare ale copilului – nevoile specifice vârstei”. Evenimentul oferă părinților un ghid clar și ușor de aplicat în gestionarea schimbărilor prin care trec copiii lor.

10 decembrie 2025 – Siguranță în mediul online (doar pentru comunitatea ERI)

Ultima zi este dedicată unui subiect crucial: Impactul internetului asupra bunăstării copiilor și adolescenților. De la ora 17:30, specialiștii Mihai Popescu, Claudiu Murariu și Ovidiu Morar

vor discuta despre riscurile din mediul online și vor oferi recomandări pentru siguranța digitală, în cadrul unei conferințe adresate comunității interne.

Un eveniment pentru întreaga comunitate educațională sibiană! Zilele Educației Finlandeze este un eveniment care își propune să devină un reper anual pentru toată comunitatea orașului Sibiu, reflectând angajamentul echipei ERI de a facilita accesul la o educație centrată pe copil, echilibru emoțional și învățare autentică.

Evenimentele sunt gratuite. Programul complet și formularul de înscriere sunt disponibile aici: https://forms.gle/4HLgySTj9JfsxnCT7