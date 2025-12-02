treizeci de clădiri împodobite superb „se bat” pentru titlul de cea mai frumoasă din sibiu: care este preferata voastră? / foto

Municipalitatea a lansat un concurs care a reușit să motiveze comunitatea să decoreze fațadele clădirilor pentru a înfrumuseța orașul de Crăciun. La fiecare pas reușești să dai în aceste zile de locații decorate superb, în spiritul sărbătorilor de iarnă, care îți încântă privirea. Treizeci de clădiri au fost înscrise în în competiție și așteaptă votul sibienilor.

Primăria Sibiu organizează în acest an un concurs dedicat celor mai frumos decorate fațade. Competiția are ca scop stimularea creativității și transformarea orașului într-un spațiu festiv unitar. Participanții s-au înscris cu decorurile exterioare, iar câștigătorul va primi un premiu simbolic, dar și un important capital de imagine, întrucât rezultatul final va fi promovat intens de municipalitate.

Magia Ospitalității, Local de Poveste, Vitrina de Crăciun, Farmecul Patrimoniului și Lumină în Cartier sunt cele 5 categorii în care au fost înscrise proiectele. În următoarele 13 zile, o puteți vota pe cea care vă place cel mai mult, la acest LINK.

Farmecul patrimoniului

La această categorie au fost înscrise două proiecte: Christmas at the Palace și Târgul de Crăciun din Sibiu.

Local de poveste

Proprietarii localurilor de pe raza orașului au fost și ei creativi și au decorat frumos fațadele clădirilor în care își desfășoară activitatea. Decorurile sunt „instagramabile”, iar sibienii și turiștii se opresc mereu să le fotografieze.

Rabbit Hole&Soup, Inspirat Restaurant, La Cuptor, Cofetăria Alina, Sia Fusion Restaurant, Restaurant Cabana Valea Aurie, FAIN Restaurant, La Turn, Magic Garden Sibiu, Lumos, LaCafei Specialty Coffee, Charlie’s 2.0 – Brunch&Coffee, Charlie’s Specialty Coffee & Brunch, Stradal Coffee, Hochmeister Restaurant și Christmas Chalet sunt cele 16 localuri înscrise în cursă la categoria „local de poveste”.

Lumină în cartier

La această categoria a fost înscrisă o singură locație – Calendar de Advent – Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu de pe strada Avram Iancu. Conducerea unității așteaptă voturile voastre.

Magia Ospitalității

Nici hotelurile și pensiunile din oraș nu s-au lăsat mai prejos și au împodobit superb fațadele clădirilor.

ART Hotel, Townhouse Boutique, SIA Fusion Restaurant, Lumiere Sibiu, Loft byLumiere, Magister Seven, Ramada Sibiu și Hermannstadt House Sibiu sunt locațiile înscrise în concurs.

Vitrina de Crăciun

La această categorie s-au înscris Vodafone Store Sibiu, SC Anis Fur&Leather SRL și LOREA UNIQUE Flower Shop, care așteaptă cu nerăbdare aprecierile sibienilor.

Juriul va evalua, în vederea desemnării câștigătorului, mai multe criterii: originalitatea și creativitatea, coerența tematică, integrarea în spațiul vizual și impactul vizual, gradul de implicare comunitară și respectarea normelor de siguranță și protecția mediului. Votul publicului va conta în procent de 70%, iar votul juriului format din specialiști în domeniu va conta în procent de 30%. Jurizarea se va încheia în 15 decembrie, iar câștigătorul va fi anunțat în 19 decembrie 2025. El va primi o plachetă simbolică de onoare și va fi promovat de municipalitate pe canalele oficiale.