acuzații de înșelăciune după o nuntă și un botez la versailles: clienții au plecat fără să plătească și ar fi vrut să lase gaj o tesla

Trei persoane care și-au organizat botezul și nunta la Versailles, una dintre cele mai cunoscute locații de evenimente din județul Sibiu, sunt acuzate de patronul societății că nu au plătit pentru serviciile oferite. În urma celor întâmplate, s-a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Patronul societății Noleggio SRL, care deține locația de evenimente Versailles – La Piscină, reclamă trei clienți, care au organizat o nuntă și un botez aici, că nu au plătit pentru serviciile oferite. În consecință, s-a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu împotriva persoanelor acuzate (N. V. L., N. E. L. și S. N. C.), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă agravantă.

Au petrecut și au plecat fără să plătească

Potrivit reprezentanților localului, plângerea vizează două evenimente distincte organizate la Versailles, respectiv un botez din 28 august 2021 și o nuntă din 23 august 2025, în cadrul cărora societatea a fost indusă în eroare și prejudiciată financiar de către persoanele menționate.

Primul eveniment organizat a fost un botez. Persoana acuzată de Versailles a plătit un avans de 2.000 de lei, iar după încheierea evenimentului, nu a mai achitat și restul sumei datorate. „În anul 2021, S. N. C. a organizat botezul copilului său la Versailles – La Piscină, achitând doar avansul contractual de 2.000 lei, fără a plăti restul sumei datorate, de aproximativ 100.000 lei”, acuză reprezentanții societății într-un comunicat de presă.

Patru ani mai târziu, în 2025, doi soți și-au planificat nunta la aceeași locație, nașul lor fiind bărbatul care a prejudiciat societatea în anul 2021. Și aceștia au procedat asemănător: au achitat un avans, iar apoi nu au mai plătit restul sumei datorate. „Soții N. V. L. și N. E. L, avându-l pe același S. N. C. drept naș, au contractat organizarea propriei nunți la aceeași locație. Deși au plătit un avans de 5.000 lei și o parte din sumă în seara evenimentului, aceștia au refuzat să achite diferența de 51.270 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor și a băuturilor suplimentare solicitate”, se arată în comunicatul de presă.

Garanția, o Tesla care nu le aparținea

Pentru nunta din vara anului 2025, mirii au oferit o garanție… atipică. Cu această ocazie, patronii de la Versailles și-au dat seama că ei nu au intenționat vreodată să plătească pentru serviciile primite. „Am constatat că mirii nu intenționau să achite serviciile prestate, iar garanția oferită de aceștia – un autoturism marca Tesla – s-a dovedit a fi nevalabilă, întrucât vehiculul nu le aparținea. Potrivit administratorului Noleggio SRL, cele trei persoane ar fi acționat concertat, utilizând același mecanism de inducere în eroare, în scopul obținerii de foloase patrimoniale necuvenite. Considerăm că aceste fapte nu reprezintă simple neînțelegeri comerciale, ci o acțiune premeditată de fraudă, care a cauzat prejudicii semnificative companiei noastre și a afectat reputația locației Versailles, un nume respectat în domeniul HoReCa din Sibiu”, a precizat Alin Armenciu, administratorul societății.

Autoturismul Tesla, oferit ca garanție de miri, face, de altfel, obiectul unei alte plângeri penale, spun reprezentanții Versailles. Se pare că un bărbat a fost tras pe sfoară de mirele N. V. L., care i-a promis acestuia că va facilita cumpărarea mașinii. Omul a plătit un avans de 7.500 euro, iar ulterior suma de 10.000 lei pentru o pretinsă asigurare Casco. Mașina n-a mai ajuns la el, motiv pentru care a cerut restituirea banilor. Mirele acuzat nu i-a înapoiat nici până în prezent suma respectivă, potrivit aceluiași comunicat de presă.

Noleggio SRL s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând recuperarea contravalorii serviciilor neachitate, în valoare de aproximativ 151.000 lei, penalitățile aferente și despăgubiri pentru prejudiciul moral și patrimonial.