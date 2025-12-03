acuzații grave la apoldu de jos: copii bătuți de polițiști într-o clasă de la școala din comună

Mai mulți copii din Apoldu de Jos ar fi fost bătuți de doi polițiști într-o sală de clasă din cadrul Școlii Gimnaziale din localitate. Părinții elevilor au făcut plângeri, iar IPJ Sibiu a început de urgență verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat, urmând să fie luate măsuri în consecință.

Opt copii ar fi fost agresați, în 27 noiembrie, de doi polițiști, chiar în incinta școlii unde învață. Agenții ar fi intrat în unitatea de învățământ și i-ar fi chestionat pe elevi, bănuindu-i că ar fi comis un furt din biserica din Apoldu de Jos. Părinții sunt revoltați și cer să se facă verificări de urgență, iar agenții, dacă sunt vinovați, să fie pedepsiți.

Părinții sunt revoltați: „I-au băgat în clasă și i-au bătut”

Trei părinți au luat legătura cu Ora de Sibiu, acuzând că 8 elevi au fost bătuți în școală de polițiști.

„Cei doi copii ai mei, în vârstă de 13 și 14 ani, au fost agresați de doi polițiști la școală. S-a întâmplat joi și, din ce am aflat de la ei, dar și de la alți copii bătuți, agenții au intrat în școală și i-au băgat rând pe rând într-o clasă. I-au bătut pentru că îi bănuiesc că ar fi dat o spargere în biserică. Copiii nu știu nimic despre acel furt, dar i-au forțat să zică ceva. În clasa în care i-au băgat nu sunt camere de supraveghere, dar o să aflăm tot, fiindcă pe hol sunt camere și se poate verifica. Le-au dat cu pumnii în burtă, i-au lovit cu palma peste față, i-au tras de păr. Copiii mei nu mi-au zis nimic, dar i-am văzut schimbați la față când au venit acasă. Eu am aflat de la alt părinte, fiindcă și copilul lui a fost bătut. Abia apoi am sunat la poliție, am făcut plângere și am fost să dăm declarații”, a precizat unul dintre părinți.

O mămică spune că cei doi copii ai săi au venit supărați de la școală, dar au refuzat să spună ce li s-a întâmplat. Potrivit acesteia, polițiștii i-ar fi amenințat că, dacă povestesc ceva acasă, vor fi bătuți din nou. „În urmă cu vreo două luni, biserica de la noi a fost spartă, cineva a furat cutia milei. Polițiștii îi bănuiesc pe acești copii, fără să aibă vreo dovadă, doar pentru că ei se plimbă seara pe drum, se recreează. Joi s-au găsit să facă legea în școală. Pe 8 dintre ei i-au băgat într-o clasă unde nu există camere, fără acordul nostru, fără să aflăm ceva în mod direct de la ei, pentru că până la urmă sunt minori. Au început să le ceară să spună cine a spart biserica. I-au bătut și apoi i-au amenințat să spună tot, că altfel îi duc la școala de corecție. Le-au mai zis că îi calcă în picioare dacă le spun părinților ce s-a întâmplat. Eu nu am aflat imediat, mi-au spus alți părinți. Copiii mei au venit schimbați la față de la școală, se vedea că erau speriați. Cel mic s-a pus direct în pat, l-am chemat să mănânce și mi-a zis că nu îi e foame. Eu am crezut, inițial, că au făcut ceva rele la școală și de asta sunt supărați. Abia pe la 8 seara ne-a sunat un părinte și ne-a zis ce s-a întâmplat. Apoi ne-au zis și copiii noștri. Au acuzat niște copii nevinovați, că ei nu găsesc hoții de 2 luni de zile. Abuzează de niște copii pe nedrept”, a spus mama a doi copii.

Părinții spun că elevii au suferit o traumă în urma celor întâmplate. „Nu am crescut copiii ca să ni-i bată poliția în școală! E inadmisibil așa ceva. Am vorbit cu directorul să ne aducă psiholog, copiii noștri au suferit o traumă. Am dat declarații la poliție și acum așteptăm un răspuns”, a spus mama altui copil.

IȘJ și directorul școlii nu știu ce s-a întâmplat

Contactat de Ora de Sibiu, directorul Școlii Gimnaziale Apoldu de Jos spune că nu poate confirma sau infirma acest incident, întrucât este vorba despre o anchetă aflată în desfășurare. El a precizat că în școală vin zilnic polițiști, în cadrul unui parteneriat între ISJ și IPJ, pentru a verifica dacă au avut loc cazuri de violențe între elevi. „Referitor la acest incident, eu trebuie să am date ca să pot vorbi. Astăzi (n.red.: miercuri) o să aflu și eu anumite amănunte despre incident, va veni reprezentantul poliției din Miercurea Sibiului să discutăm. Nu pot face declarații dacă nu știu datele. Ce vă pot spune este că m-au contactat doi părinți, adică o familie, să îmi aducă la cunoștință verbal despre un incident de acest gen. Mi-au zis că a fost o discuție cu poliția în școală, dar mai mult de atât nu pot să confirm. Eu nu știu ce s-a întâmplat, poliția răspunde de acest gen de evenimente, mai mult nu ține de instituția de învățământ. Poliția va face cercetări și ne va aduce nouă la cunoștință”, a spus Ionuț Filip, directorul școlii din Apoldu de Jos.

El a mai adăugat că există camere de supraveghere în curtea școlii, pe holul clădirii și în două clase unde au loc examenele naționale. Poliția a cerut deja imaginile de pe camerele video pentru a putea continua cercetările.

De asemenea, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu spun că nu au detalii cu privire la incidentul reclamat de părinți.

IPJ face verificări: „Avem toleranță zero față de astfel de comportamente”

În urma sesizărilor făcute de părinți, IPJ Sibiu a început verificările, iar cei doi agenți acuzați au fost chemați la declarații. În următoarele zile, când ancheta internă va fi finalizată, se vor dispune măsuri în consecință.

„Imediat ce instituția noastră a fost sesizată de către părinți cu privire la acest eveniment, respectiv la data de 28 noiembrie, conducerea unității a dispus efectuarea de verificări, în regim urgent, prin Compartimentul Control Intern. În funcție de rezultatul acestor verificări, vor fi dispuse măsurile legale în consecință. Conducerea unității a dispus finalizarea acestor verificări în termen de 7 zile, astfel că până la finalul acestei săptămâni vom avea primele concluzii, iar în funcție de rezultat, primele măsuri dispuse. Reafirmăm poziția noastră de toleranță zero față de astfel de comportamente și asigurăm întreaga comunitate că orice sesizare de acest gen, de abatere din partea polițiștilor de la normele ce le reglementează activitatea, sunt tratate cu maximă seriozitate și celeritate”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.