alertă în marea neagră: scafandrii români au neutralizat o dronă aflată în derivă

O echipă de scafandri militari a intervenit în cursul zilei de miercuri pentru a neutraliza o dronă maritimă aflată în derivă în Marea Neagră, dispozitiv care reprezenta un risc pentru navigația comercială, potrivit unui anunț al Ministerului Apărării Naționale.

Militarii Centrului 39 Scafandri au fost trimiși într-o zonă situată la aproximativ 36 de mile marine est de Constanța, deplasarea fiind realizată cu sprijinul unei nave a Gărzii de Coastă. Odată ajunși la fața locului, specialiștii au identificat obiectul plutitor ca fiind o dronă de tip Sea Baby.

După evaluarea situației, în jurul orei 13:00, dispozitivul a fost distrus printr-o detonare controlată, astfel eliminându-se complet riscul pentru rutele maritime din zonă.

MApN subliniază că, de la declanșarea războiului din Ucraina, Forțele Navale Române desfășoară operațiuni continue de monitorizare în zonele maritime și fluviale aflate în responsabilitate, pentru a asigura siguranța traficului naval. Din februarie 2022 și până în prezent, peste 12.000 de nave comerciale au tranzitat în siguranță Marea Neagră datorită acestor activități.

Pe lângă drone, un alt pericol constant îl reprezintă minele marine desprinse din câmpurile defensive. În aproape patru ani, aproximativ 150 de mine au fost neutralizate în bazinul Mării Negre, șapte dintre ele de către Forțele Navale Române.