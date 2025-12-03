aumovio reduce masiv personalul, iar fabrica din sibiu este pe lista celor afectate: dispar aproape 120 de posturi

Aumovio Sibiu, fosta Continental Automotive România, intră în cel mai amplu proces de disponibilizări anunţat în ultimii ani, la doar trei luni după rebranding.

Compania confirmă eliminarea a 641 de poziţii în România, dintre care 117 doar în centrul din Sibiu. Mişcarea marchează o schimbare majoră pentru unul dintre pilonii industriei auto locale.

Conform Ziarul Financiar, industria auto trece printr-o perioadă severă de restructurări, iar România nu este ocolită. Aumovio, entitatea rezultată după desprinderea de grupul Continental, a anunţat că va renunţa la cele câteva sute de posturi în cele trei centre din ţară, ca parte a unui program global de eficientizare şi repoziţionare strategică.

„Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investiţiile în domeniul de cercetare şi dezvoltare către tehnologii de vârf, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru şi să continuăm creşterea eficienţei, am informat în data de 3.12.2025 angajaţii din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziţii în ţară, respectiv 288 de poziţii în locaţia Iaşi, 117 de poziţii în locaţia Sibiu, 236 de poziţii în locaţia Timişoara”, a transmis compania.

Disponibilizările vizează toate liniile de activitate ale organizaţiei din România, de la User Experience şi Safety and Motion până la Architecture and Network Solutions şi Autonomous Mobility. Compania afirmă că îşi propune finalizarea măsurilor până la finalul anului 2026, promiţând o aplicare „responsabilă social”, însă fără a detalia pachetele de sprijin sau compensaţiile pentru angajaţii afectaţi.

Furnizorii auto se confruntă cu costuri în creştere mai rapidă decât inflaţia, în timp ce preţurile pentru energie, logistică şi forţa de muncă apasă puternic pe marjele de profit. În ultimii ani, profitabilitatea sectorului a scăzut cu aproape două puncte procentuale, iar perspectivele pentru perioada următoare rămân prudente.

În acest peisaj complicat, vocile din interiorul industriei subliniază importanţa capitalului uman.

„Investiţia în oameni este probabil cea mai importantă componentă în dezvoltarea unei companii. E important să căutăm oameni cu viziune, care acţionează pentru bucata lor de activitate exact ca orice om de afaceri”, declara Sorin Secară, Head of R&D User Experience, Aumovio Timişoara.

Relansată după separarea de Continental şi listarea la Bursa de Valori Frankfurt, Aumovio trece printr-o transformare profundă. De la o divizie integrată într-un conglomerat global, compania a devenit un jucător independent, obligat să-şi demonstreze agilitatea şi capacitatea de inovaţie într-un mediu competitiv tot mai dur.

În România, Aumovio are aproximativ 13.000 de angajaţi, aproape jumătate dintre aceştia lucrând în cercetare şi dezvoltare, o proporţie remarcabilă, ce confirmă orientarea puternică spre activităţi cu valoare adăugată.

Compania operează patru centre majore: Timişoara, Braşov, Sibiu şi Iaşi, unde dezvoltă software, sisteme electronice complexe pentru industria auto şi desfăşoară inclusiv activităţi de producţie, în special în Sibiu şi Timişoara.

