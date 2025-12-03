brunch cu vibe românesc la backyard, pe 6 decembrie: proțap, live-cooking, țambal și un party pe cinste!

Backyard anunță oficial noua dată a brunch-ului românesc dedicat Zilei Naționale: evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, într-un format extins, gândit ca o celebrare relaxată a tradițiilor românești, dar cu energia specifică brandului Backyard.
Evenimentul va avea loc în spațiul special amenajat pentru sezonul rece – Winter Backyard Garden – unde decorurile, luminile și muzica sunt concepute pentru a recrea atmosfera românească de sărbătoare. Organizatorii promit un brunch lung, fără grabă, în care participanții să se bucure de mâncare, oameni și muzică, „ca între prieteni”.
„Pe 6 decembrie ne întoarcem la masă, acolo unde românii se adună de fiecare dată. Vrem să continuăm spiritul Zilei Naționale într-un mod autentic: live-cooking, mâncare tradițională și oameni care știu că acasă nu e un loc, ci o stare”, transmit cei de la Backyard.
Live-cooking, proțap, preparate tradiționale și artiști care încălzesc atmosfera
Accesul este permis începând cu ora 13:00, iar servirea mâncărurilor — toate incluse în prețul biletului — se desfășoară între 14:00 și 16:00.
Meniul este construit în jurul preparatelor românești, pregătite direct în fața participanților:
-
carne la proțap, fripturi și preparate la grătar,
-
mâncăruri calde tradiționale cu ingrediente locale,
-
gustări inspirate din bucătăria românească,
-
deserturi și băuturi specifice sezonului rece.
Zona de live-cooking va fi una dintre principalele atracții ale evenimentului, unde bucătari specialiști gătesc simultan mai multe preparate, în stilul caracteristic lor: vizual, spectaculos și abundent.
Party pe cinste și muzică live
Organizatorii au pregătit și un program muzical variat:
-
DJ Szabo va deschide brunch-ul cu un set energic,
-
Romulus Cipariu, maestru al țambalului, aduce accentul tradițional românesc,
-
Sebastian încheie ziua cu o combinație de muzică modernă și influențe folclorice.
Evenimentul îmbină tradiția cu modernul, exact așa cum Backyard și-a obișnuit publicul în ultimele sezoane.
La brunch sunt așteptați iubitori ai gastronomiei, familii, grupuri de prieteni și sibieni care vor să continue atmosfera sărbătorească într-un cadru relaxat.
La edițiile anterioare, evenimentele tematice Backyard au atins foarte repede capacitatea maximă, iar organizatorii recomandă rezervările din timp.
Detalii utile
-
Data: 6 decembrie
-
Ora acces: 13:00
-
Servirea mâncării: 14:00–16:00
-
Locul: Backyard – The Home of Backyard
-
Preț bilet: 70 lei
-
Rezervări: +40 743 272 597
-
Bilete: disponibile online – AICI
