ce cadouri (mai) cumpără sibienii de crăciun? cele mici și simbolice sunt la mare căutare / video reportaj

Sibienii, dar și turiștii care au ajuns în oraș în această perioadă, se orientează spre cadouri simbolice, încărcate de semnificație pentru Crăciunul acesta. Majoritatea vizitatorilor nu au un buget prestabilit, însă caută lucruri mici, simple, dar cu valoare emoțională.

Goana după cadouri a început deja, iar Târgul de Crăciun din Sibiu le oferă celor interesați o mulțime de opțiuni, de la obiecte artizanale, ornamente și bijuterii, până la cadouri personalizate. Mulți turiști aleg să cumpere daruri specifice Crăciunului, fără să își impună un buget fix.

Luminița, aflată alături de soțul ei în vacanță la Sibiu, povestește că pentru ei cadourile sunt nelipsite de sărbători, chiar dacă veniturile nu sunt mari. „Bineînțeles că trebuie cumpărate cadouri pentru familie, pentru micuții din familie, că tocmai avem o fetiță de numai trei luni și jumătate. Nu avem neapărat un buget, mai ales că noi suntem dintr-o categorie socială… hai să zicem de mijloc, dar parcă e prea mult. Buget e limitat, ca de pensionari. Dacă văd ceva util, bineînțeles că îl voi lua, dar nu strică nici ceva simbolic, pentru că e Nașterea Domnului. Ce e mai frumos decât nașterea Pruncului Iisus Hristos? În orice caz, întâmpinăm sărbătorile cu sufletul deschis, cu speranțe mari pentru anii care urmează”, a spus aceasta.

Flavia, o altă vizitatoare a târgului, cumpără cadouri pentru un număr impresionant de persoane. „Luăm cadouri de Crăciun la prieteni, la rude, la colege, la fetiță, la copiii de la biserică. Soțul e preot și avem mulți copii în parohie. Am cumpărat de aici, din târg, ieri, pentru 30 de copii. Am luat cerceluși și i-am luat și fetiței mele, abia așteptăm să vină sărbătorile. Nu avem un buget prestabilit, luăm ce ne place”, spune ea.

Aceasta subliniază și importanța simbolisticii darurilor. „Tindem mai mult către darurile simbolice, căci e mai important a dărui decât valoarea cadoului. Important e să fim împreună, să ne bucurăm, să ne simțim bine și să așteptăm Nașterea Domnului Iisus. Ne pregătim și sufletește, și trupește, iar bucuria trebuie să fie mare, așa cum a fost atunci când Pruncul a primit darurile magilor”, a mai spus Flavia.

Sorin, un alt turist, recunoaște că nu caută ceva anume și nici nu stabilește un buget. „Nu caut neapărat ceva simbolic, ci mai mult ceva de moment, ce găsesc. Se găsesc cadouri în Târgul de Crăciun, doar că nu am avut timp să caut”, a spus el.