cfr cedează un teren primăriei cristian: se construiește un parc pe el

Primăria comunei sibiene Cristian, va construi un parc pe un teren de 2.608 mp aflat în proprietatea Companiei Naționale de Căi Ferate. Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, aflat în consultare publică pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Proiectul prevede constituirea unui parteneriat între comuna Cristian și CFR SA, pentru implementarea de lucrări de regenerare urbană, inclusiv amenajarea de spații verzi, parcuri, grădini publice, piețe pietonale și alte intervenții menite să crească calitatea vieții locuitorilor.

Potrivit ClubFeroviar, proiectul „Amenajare spații pietonale adiacente străzii XXIV, în localitatea Cristian” vizează crearea unui parc dotat cu alei pietonale și locuri de joacă, pe un teren administrat temporar de primărie, dintr-un total de 126.917 mp deținuți de CFR SA.

Toate investițiile vor fi suportate din bugetul local al comunei Cristian. Astfel, locuitorii unor spații de recreere corespunzătoare pentru locuitori, într-o zonă în prezent lipsită de astfel de facilități.

Stația CFR Cristian se află pe Magistrala feroviară 200, tronsonul Sibiu – Vințu de Jos.

FOTO: https://traseutematic.comunacristian.ro/