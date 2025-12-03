criza apei de la paltinu explodează politic: nicușor dan dă vina pe apele române, psd cere demisii

Mai multe probleme apărute la barajul Paltinu a lăsat zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă, iar autoritățile încearcă încă să stabilească responsabilitățile.

Președintele a declarat că, din punctul său de vedere, Administrația Națională Apele Române poartă vina pentru problemele apărute, dar a insistat că instituțiile de control sunt cele care vor formula concluziile finale.

„Evident că în urma unei astfel de situații trebuie să stabilim vinovații. În opinia mea, dar bineînțeles că sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea vinovăția este la Apele Române” a declarat președintele României, Nicușor Dan

Conform Mediafax, Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, miercuri, dacă se impune o demisie în Guvern după criza apei de la barajul Paltinu, în condițiile în care PSD cere plecarea ministrului Mediului.

„În primul rând, să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală. Deci să citim aceste declarații în această cheie”, a explicat Nicușor Dan

El a mai precizat și faptul că, a ținut legătura cu ministrul Energiei pe durata crizei, deoarece incidentul a afectat și funcționarea centralei din zonă.

Președintele a comparat situația de la Paltinu cu cea de la Salina Praid, unde proiectanții au omis să prevadă riscuri importante. Șeful statului a criticat modul în care sunt realizate și avizate proiectele tehnice în România.

„Proiectanții fac documentațiile, apoi merg la autorități și toți scriu că nu e niciun pericol. Apoi plouă sau apar fenomene naturale și pericolele se materializează, pentru că nu au fost prevăzute. Este o problemă generală. În astfel de proiecte trebuie luate în calcul toate scenariile, mai ales când vorbim de apă pentru oameni”, a punctat președintele.

Criza de la Paltinu continuă să alimenteze dezbateri politice, tehnice și administrative, iar cercetările urmează să stabilească exact cum a fost posibil ca o avarie la baraj să lase fără apă o parte semnificativă din populația a două județe.

Peste 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă ca urmare a problemelor de la barajul Paltinu.