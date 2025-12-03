cursă contracronometru: 3 salvatori de la isu sibiu au traversat un râu pentru a salva o mamă și un nou-născut

Intervenție plină de emoție și adrenalină, miercuri dimineață, în jurul orei 6:30, în satul sibian Ernea. Un apel la 112 anunța o femeie aflată în travaliu, care avea nevoie de asistență medicală.

Imediat, a fost declanșată o cursă contracronometru pentru echipajul SMURD de la Punctul de Lucru Dumbrăveni. Salvatorii aveau informația că podețul care făcea accesul spre casa femeii era blocat și aproape imposibil de traversat.

Conform ISU Sibiu, fără să stea pe gânduri, echipajul a pornit spre locul indicat. Afară era încă întuneric și frig, însă gândul lor era doar la starea de sănătate a mamei și a copilului. Echipajul era format din: plutonier Boian Rodica, plutonier adjutant Ștef Vasile Ioan și plutonier Szekeli Tamas.

Ajunși aproape de destinație, salvatorii au fost nevoiți să traverseze pedestru apa rece a râului din Ernea pentru a ajunge la pacientă. La scurt timp, au găsit-o pe mama, în vârstă de 39 de ani, care își adusese deja fetița pe lume. Plânsul Nicoletei i-a umplut de bucurie pe salvatori, care au răsuflat ușurați că nașterea s-a desfășurat fără complicații.

Cu calm și profesionalism, echipajul a verificat starea mamei și a copilului, apoi a solicitat sprijinul unui echipaj cu medic de la Serviciul Județean de Ambulanță. Verdictul medicului a fost cel mai frumos: „amândouă sunt sănătoase.”

“Nu există obstacol când o viață depinde de noi. Nu a fost doar o misiune de salvare, a fost o lecție despre viață. Am pășit prin apa rece ca gheața, dar am ținut în brațe o rază de căldură. Sunt intervenții care te consumă, iar altele care te reconstruiesc. Azi am trăit momentul acela rar în care nu doar salvezi o viață… o vezi începând. Sunt clipe care îți schimbă viața ca salvator! Nicoleta, bine ai venit pe lume! Îți dorim zile senine, sănătate și puterea de a învinge orice obstacol, exact ca în dimineața în care te-ai născut.” au povestit salvatorii ISU