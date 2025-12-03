dani coman, mesaj tare după plecarea lui măldărășanu: ”e treaba lui! fc hermannstadt nu e echipă de locul 15”

Dani Coman, fost președinte al clubului FC Hermannstadt, a comentat plecarea lui Marius Măldărășanu de la gruparea sibiană și a transmis un mesaj clar despre potențialul echipei în contextul în care Sibiul este în căutarea unui nou antrenor principal.

Într-o intervenție televizată, Coman a spus că urmărește îndeaproape situația echipei și că nu consideră justificat locul ocupat acum de Hermannstadt în clasament.

CITIȚI ȘI: Măldărășanu refuză oferta de reziliere cu FC Hermannstadt: ce condiție pune și câți bani mai are de luat /EXCLUSIV

„Știu tot ce se întâmplă la Sibiu, îmi pare rău că nu au rezultate, dar luându-i pe jucători Hermannstadt nu are echipă de locul 15. Trebuia să se lupte pentru intrarea în play-off. Cât despre Măldă, e treaba lui, e un antrenor, iar pentru orice antrenor îl țin rezultatele.”, crede fostul președinte al clubului sibian.

VEZI ȘI: EXCLUSIV – Lista cu antrenorii ”în cărți” să preia FC Hermannstadt: cu 3 din cei 6 s-a discutat, iar Mutu a confirmat!

Îl vede pe Mutu un potențial antrenor important

În contextul zvonurilor privind o posibilă numire a lui Adrian Mutu pe banca sibienilor, Dani Coman a comentat și profilul fostului internațional. „Mutu a fost un jucător important și sunt convins că va fi și un antrenor important. Nu știu dacă va merge la Sibiu, dar acolo va găsi un oraș frumos, oameni care sunt pasionați de fotbal, care vin la antrenamente și la meciuri, ar avea toată susținerea conducerii, a patronatului, a președintelui.”, a declarat Dani Coman.

„La Sibiu găsești un grup frumos” – mesaj pentru viitorul antrenor

Fostul oficial al lui Hermannstadt a subliniat că oricine va veni pe banca tehnică va găsi un cadru potrivit pentru performanță. „Orice antrenor care va merge să știe că acolo va găsi un grup frumos, o organizare bună, jucători de calitate cu care poate face performanță”, a mai declarat Dani Coman.