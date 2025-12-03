descinderi în sibiu și alte 9 județe: rețea de contrabandă cu țigări, destructurată

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București, au desfășurat ieri, 2 decembrie, o amplă acțiune în municipiul București și în județele Sibiu, Ilfov, Călărași, Olt, Covasna, Harghita, Alba, Argeș, Ialomița și Vâlcea.

În cadrul operațiunii, au fost puse în total 52 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar ce vizează infracțiuni legate de deținerea și comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără respectarea condițiilor legale, precum și producerea acestora în afara antrepozitului fiscal.

Rețea specializată în prelucrarea și distribuția tutunului

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2025 – prezent, mai multe persoane ar fi achiziționat tutun vrac, pe care l-ar fi supus unui proces de prelucrare, rezultând tutun mărunțit deținut ilegal, în afara antrepozitului fiscal.

Produsele astfel obținute ar fi fost distribuite pe întreg teritoriul țării, atât pentru consum propriu, cât și pentru comercializare, prin intermediul unei firme de curierat.

Din probe reiese că materia primă, tutun foi neprelucrat, ar fi fost cumpărată din Bulgaria și introdusă în România în mod disimulat. Ulterior, cantitățile ar fi fost transportate cu autovehiculele unei societăți de curierat către depozite controlate de persoanele suspectate.

FOTO Timisplus