exclusiv - scandal uriaș în familia cioabă: regele romilor ar fi cumpărat o minoră cu 10 galbeni mari pentru fiul său / foto

Un nou scandal izbucnește într-una dintre cele mai influente familii din comunitatea romă. Daniel Cioabă- autointitulat regele național al romilor – este acuzat de o rudă că ar fi plătit în galbeni echivalentul a 50.000 de lei pentru ca fiul său, Kevin, minor, să se logodească cu Sara, o adolescentă de 14 ani. Familia respinge furios acuzațiile, susținând că este vorba despre o logodnă tradițională, acceptată de copii, și că denunțurile ar reprezenta o tentativă de șantaj.

Sesizări ar fi fost depuse la IPJ Sibiu, DGASPC Sibiu și Parchet, însă instituțiile nu au

transmis încă un punct de vedere oficial.

Acuzația pe care se bazează scandalul: „A plătit zece galbeni mari pentru nuntă”

Totul a pornit de la declarațiile lui Sibian Mihuțescu, rudă a minorei, care susține că în

cursul anului 2024 familiile celor doi adolescenți s-ar fi întâlnit la Drăgășani. În cadrul acelei întâlniri, spune el, s-ar fi convenit căsătoria, iar Daniel Cioabă ar fi oferit „zece galbeni mari” – echivalentul a aproximativ 50.000 de lei – pentru ca fata să fie promisă fiului său.

„Cioabă Daniel a cumpărat o fetiță de 14 ani pentru băiatul lui. I-au plătit părinților biletele, i-au adus din Anglia la Drăgășani și au stabilit suma acolo”, afirmă Mihuțescu, care susține și că tatăl fetei ar fi prezentat ulterior banii drept zestre proprie, „ca să nu se facă de rușine în familie”.

Potrivit declarațiilor sale, fata nu și-ar fi dorit căsătoria și ar fi fost „prea copilă pentru o

asemenea responsabilitate”.

Petrecerea de la Sibiu și imaginile cu ținutele de mire și mireasă

Acuzațiile s-au amplificat odată cu petrecerea organizată câteva luni mai târziu, în vara lui 2024, la restaurantul Symphony by The Lake din Sibiu.

Mihuțescu afirmă că sala ar fi fost închiriată integral, iar evenimentul ar fi avut atmosfera unei nunți tradiționale, cu peste o sută de invitați din Sibiu, Vâlcea, Alba, Gorj și Drăgășani. Atmosfera ar fi fost întreținută de artiști cunoscuți, precum Viorica de la Clejani și Marian Mondialu, în timp ce, cei doi adolescenți ar fi purtat ținute specifice unei cununii: Kevin, în costum de mire, și Sara, în rochie de mireasă cu voal.

Imaginile care au circulat ulterior pe internet confirmă vizual descrierea evenimentului. Ruda care formulează acuzațiile susține că ceremonia ar fi fost oficiată chiar de Dorin Cioabă, pe covor roșu, în fața invitaților.

Sarcina minorei și perioada petrecută în casa băiatului

O parte esențială a acuzațiilor o reprezintă situația minorilor după presupusa nuntă.

Mihuțescu afirmă că fata ar fi fost adusă în România și ar fi locuit aproape un an în casa lui

Kevin. În această perioadă, susține el, adolescenta ar fi rămas însărcinată și ar fi născut recent un copil.

Potrivit declarațiilor sale, tânăra ar fi trecut și prin dificultăți după naștere. Deși nu oferă detalii medicale, ruda spune că „fata a suferit probleme de sănătate din cauza vârstei fragede”. Acuzațiile includ și faptul că Sara ar fi fost „ținută ascunsă” în locuința familiei Cioabă, lucru pe care Daniel Cioabă îl neagă în totalitate.

Replica familiei Cioabă: „Nu s-a cumpărat nimeni. Este o logodnă tradițională, iar restul este șantaj”

În replică, Daniel Cioabă neagă categoric toate acuzațiile, pe care le califică drept „absurde” și „menite să obțină bani”.

„La noi s-a făcut o logodnă, atât. Copiii se logodesc de când sunt mici, asta este tradiția noastră”, spune acesta, insistând că nu a existat nicio tranzacție și că cei doi tineri ar urma să decidă singuri dacă vor o nuntă, după împlinirea vârstei legale.

El afirmă că autoritățile „cunosc situația de peste un an” și că relația adolescenților a fost una de „prietenie”, nu un mariaj clandestin. Referitor la sarcină, Daniel Cioabă recunoaște că fata a născut, dar spune că „este bine, la fel și copilul”.

Dorin Cioabă: „La noi nu se cumpără fete. Copiii au vrut logodna”

Și Dorin Cioabă, regele internațional al romilor neagă toate acuzațiile. „La noi nu se cumpără fete, nu există așa ceva. La rromii noștri nu există cumpărarea asta. Vă spun sigur.”, a declarat acesta.

El precizează că evenimentul a fost doar o logodnă: „A fost o logodnă între acești copii. Copiii și-au dorit logodna. Nu-i nuntă, mă înțelegeți? Nunta o vor face când vor avea 18 ani.”

Dorin Cioabă afirmă și că autorul acuzațiilor are antecedente. „Au mai fost reclamații de la omul ăsta și în trecut. Tot șantajează membrii comunității să-i dea bani.”, a mai spus regele internațional al romilor. Despre starea fetei, acesta spune că ”fata a născut, este bine și ea, și copilul nu are nicio problemă.”

Reguli tradiționale încălcate și ecoul unui scandal vechi de două decenii

În 2014, Dorin Cioabă anunța public că Staborul romilor hotărâse interzicerea căsătoriilor între copii sub 16 ani și permiterea logodnelor doar fără ținute de nuntă, fără daruri și fără elemente de ceremonie.

Imaginile apărute acum online, în care cei doi minori poartă ținute de mire și mireasă, intră însă în contradicție directă cu propriile reguli proclamate atunci de liderul comunității.

Controversa actuală readuce în memorie și scandalul din 2003, când Florin Cioabă, tatăl lui

Dorin și Daniel, a organizat nunta fiicei sale de 12 ani cu un băiat de 15 ani, eveniment care a provocat reacții internaționale și intervenția autorităților de protecție a copilului.

În urmă cu o lună, Dorin Cioabă a apărut la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a afirmat că a mărit vârsta de căsătorie a copiilor de etnie rromă, subliniind că logodnele și căsătoriile în comunitate trebuie să respecte legislația și maturitatea copiilor.

Cazul logodnei dintre Kevin și Sara rămâne, deocamdată, într-o zonă de declarații

contradictorii. O parte a familiei acuză presiune, bani și nerespectarea drepturilor minorei, în timp ce familia Cioabă vorbește despre tradiție, consimțământ și șantaj.

IPJ Sibiu, DGASPC Sibiu și Parchetul Sibiu ar fi fost notificate în legătură cu

acuzațiile privind logodna dintre cei doi minori. Redacția Ora de Sibiu a solicitat

poziții oficiale din partea acestor instituții, însă până la publicare nu a primit răspuns.