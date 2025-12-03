femeie atacată de un dog argentinian pe o stradă din sibiu: ”am crezut că ne sfâșie!”

O sibiancă a scăpat ca prin minune după ce un dog argentinian a sărit la atac asupra sa și a câinelui ei, în urma cu câteva zile. Femeia solicită intervenția autorităților și reguli stricte pentru deținătorii de câini periculoși.

Incidentul s-a petrecut pe 26 noiembrie, în jurul orei 22:00, pe strada Aurel Popa din Sibiu. Eva, proprietara unui schnauzer pitic pe nume Rocket, povestește că a trăit unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din viața ei.

Citește și- Sibiu, sub amenințarea câinilor periculoși. Sunt oficial zeci de exemplare foarte agresive

„Eram cu Rocket la plimbare când, dintr-o dată, un dog argentinian a ieșit dintr-o curte și a venit direct spre noi. Nu avea zgardă, nu era cu nicio persoană, părea complet nesupravegheat. Am încremenit. Știam că este un câine puternic, de luptă, și m-am temut că ne va sfâșia”, spune ea.

Femeia afirmă că a început să strige după ajutor, iar doi trecători au intervenit:

„Cei doi oameni au reușit să-i distragă atenția câinelui. Atunci am fugit cu Rocket după colțul unui bloc. Am încercat să ne mișcăm cât mai repede, dar fără să-l provocăm din nou. Am avut noroc că nu ne-a mușcat. Totul a durat câteva secunde, dar mie mi s-a părut o veșnicie.”

,,De ce un câine atât de periculos poate umbla liber pe stradă?”

La scurt timp după ce a ajuns acasă, Eva a făcut o plângere prin Sibiu City App.

„Am depus sesizarea în aceeași seară. Dimineața am primit număr de înregistrare, iar apoi… nimic. Niciun răspuns, nicio explicație, nicio acțiune anunțată. Nu pot să înțeleg de ce un câine atât de periculos poate umbla liber pe stradă”, declară sibianca.

Eva subliniază că strada pe care s-a petrecut incidentul nu este la primul caz.

Citește și- Poliția cercetează cazul tinerei atacate de un câine în Cartierul Ștrand

„Exact pe aceeași stradă a mai avut loc un incident anul trecut. Tot un dog argentinian a atacat o fată cu un câine mic, în Ștrand 2. Cum este posibil să se repete? Trebuie să existe consecințe pentru proprietari.”

În noiembrie 2024, o tânără și câinele ei au fost atacați, tot de un dog argentinian, în timp ce se aflau în plimbare în cartierul Ștrand.

Poliția a anunțat atunci că a început cercetările. Conform IPJ Sibiu:

„La data de 27 noiembrie, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu s-a înregistrat sesizarea transmisă de Serviciul Public de Poliție Locală Sibiu, prin care se reclama faptul că, în seara de 25 noiembrie, un câine nesupravegheat ar fi atacat o tânără și câinele acesteia pe o stradă din cartierul Ștrand. Plângerea, transmisă prin Sibiu City App, nu indica dacă victima sau câinele acesteia ar fi suferit vătămări. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor desfășurau activități pentru identificarea tinerei și stabilirea situației de fapt”, declara purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Walter, la acel moment.

„Mi-e groază să-l mai scot pe Rocket afară”

Sibianca spune că, după cele întâmplate, evită să mai iasă la plimbare în cartierul în care locuiește.

„Dimineața devreme și seara târziu nici nu mai ies pe jos. Mă urc în mașină și mă duc în alte zone, mai circulate, doar ca să-l pot plimba pe Rocket în siguranță. Mi-e groază să se repete”, mărturisește femeia.

Eva spune că a consultat legislația referitoare la câinii considerați periculoși.

„Conform legii, un dog argentinian nu are voie să circule pe stradă fără botniță și fără zgardă. Proprietarii trebuie să răspundă pentru asta. Câinele acela ar trebui ținut într-un padoc sigur și scos afară doar respectând toate regulile. Este vorba despre siguranța oamenilor.”

Reguli clare pentru câinii periculoși

Mirela Gligore, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu, a explicat că dog-ul argentinian este încadrat legal în categoria câinilor periculoși.

„Conform OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, cetățeanul care observă un astfel de câine trebuie să se adreseze Poliției Municipiului Sibiu. Poliția este abilitată să constate contravenția și să aplice sancțiuni proprietarului care nu respectă prevederile legale, inclusiv purtarea botniței și ținerea câinelui în lesă pe domeniul public”, a precizat Gligore.

Ea a mai adăugat că, după primirea sesizării din partea Evei, echipa de intervenție a Departamentului Câini fără stăpân din cadrul Primăriei s-a deplasat în teren, dar nu a mai găsit câinele pe domeniul public.

„Reamintim cetățenilor că, dacă observă un câine fără stăpân, mai ales unul periculos, pot apela non-stop numărul 0733 490 895 al echipei de intervenție a Departamentului menționat”, a încheiat purtătoarea de cuvânt.