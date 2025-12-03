fenomen rar și superb: luna plină din decembrie, ultimul mare eveniment lunar al anului

În seara de 4 decembrie 2025, Luna Rece, ultima lună plină a anului, va domina cerul nocturn. Evenimentul le oferă pasionaților de astronomie și iubitorilor de observații astronomice șansa de a admira satelitul Pământului în toată splendoarea sa, pe un cer cu vizibilitate optimă.

Denumită Luna Rece datorită tradițiilor nord-americane și europene, aceasta simbolizează începutul iernii, nopțile lungi și temperaturile scăzute. În această perioadă, lumina Lunii pare mai clară și mai intensă, oferind privitorilor un spectacol vizual aparte.

Luna se va ridica devreme pe cer, oferind timp generos pentru observații cu ochiul liber sau cu telescopul. Claritatea atmosferei de iarnă va permite observarea detaliilor de pe suprafața sa: cratere, contraste și zone luminoase, oferind un adevărat spectacol natural. Deși nu va fi însoțită de o eclipsă sau alte fenomene rare, vizibilitatea și amplasarea sa pe cer fac ca această lună plină să fie un reper pentru iubitorii de astronomie.

Luna Rece din 4 decembrie 2025 încheie seria celor 12 luni pline ale anului și oferă o atmosferă specifică nopților reci de iarnă, în care lumina Lunii aduce o frumusețe aparte cerului nocturn.

FOTO: Antena3