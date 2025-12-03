inter sibiu a reziliat contractul unui jucător de bază: ”a fost o onoare să joc aici”

Echipa de Liga 3, Inter Sibiu a anunțat miercuri că a ajuns la un acord amiabil de reziliere cu portarul Patric Toderean, titularul dintre buturi în prima parte a sezonului.

Inter Sibiu a anunțat oarecum suprinzător că a reziliat de comun acord contractul cu portarul Patric Toderean, titularul obișnuit la meciurile echipei din acest sezon.

”Portarul Patric Toderean și clubul nostru au reziliat de comun acord colaborarea săptămâna aceasta. Pe această cale îi mulțumim pentru toate perioada în care a îmbrăcat tricoul interist și îi dorim succes pe mai departe în cariera sa promițătoare de fotbalist” a fost comunicatul dat publicității de Inter Sibiu.

De asemenea, fostul portar al sibienilor a transmis și el câteva fraze prin intermediul paginii de socializare a clubului Inter. ”Mulțumesc Inter pentru perioada petrecută împreună, pentru că ați contribuit la formarea mea ca jucător profesionist. Mulțumesc atât colegilor, cât și conducerii pentru meciurile memorabile de care am avut parte. A fost o onoare să fac parte din povestea acestei echipe, cu o istorie bogată în fotbalul românesc. Cu siguranță, clubul sibian va avea întotdeauna un loc special în inima mea. Sper ca Inter să revină cât mai curând acolo unde îi este locul” a fost mesajul transmis de Patric Toderean.

După 15 etape din sezonul regular, Inter este pe locul 5 în serie, cu 24 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 4, ACS Mediaș 2022. Echipa pregătită de Călin Moldovan are patru victorii consecutive și se luptă cu șanse reale pentru intrarea în play-off, deși are un lot cu jucători foarte tineri.