”interimarul” vali negru, sincer după victoria sibiului la botoșani: ”poate e momentul să merg pe drumul meu” / exclusiv

Numit antrenor interimar pe perioada negocierilor de reziliere cu Marius Măldărășanu, secundul Valentin Negru a condus-o pe FC Hermannstadt în succesul de la Botoșani, scor 3-1.

Tehnicianul a mai fost manager la Axinetele, Oltenița și Tunari în Liga 3, dar miercuri a fost la primul joc ca principal la un meci cu miză mare, precum cel grupele Cupei României.

Vali Negru sublinază că meritul principal al victoriei este al lui Marius Măldărășanu. ”Este o bucurie mare pentru noi. Suntem dezamăgiți că nici Măldărășanu, nici Costache nu au fost alături de noi. Nu vreau să par modest, dar este în primul rând victoria lui Măldărășanu. Oricine ar fi fost pe bancă, tot meritul lui Măldărășanu ar fi fost, nu putea nimeni schimba într-o zi munca din ultimii 4 ani și jumătate. Cu totii ne-am fi dorit să fie alaturi de noi, știu că ne-a ținut pumnii și se bucură la fel de mult ca noi” a spus Negru pentru Ora de Sibiu.

”Poate jucătorii au realizat gravitatea situației”

”Secundul” lui FC Hermannstadt spune că nu a schimbat nimic, doar rezultatul final de la Botoșani a fost unul diferit.

”Este aceeași echipă, aceiași jucători, sunt aceleași idei tactice. Știu că jocurile bune se uită, dacă ele nu sunt încununate și cu un rezultat bun. Dar noi le știm, foarte multe meciuri bune ale noastre au fost decise de momente defavorabile, greșeli individuale sau neșansă. La Botoșani am avut șansa care ne-a lipsit în alte meciuri. Pentru că așa este în viață, toate se întorc, dar trebuie să crezi că roata se întoarce. Poate și jucătorii au realizat gravitatea situației și au fost mai responsabili. Sperăm cu toții ca meciul acesta să reprezinte ce a însemnat cel cu U Cluj din sezonul trecut, dar trebuie să credem și să muncim pentru asta” a anunțat fostul rapidist.

”Rămân la Sibiu doar dacă simt că sunt de folos”

Vali Negru a fost „secund” la FC Hermannstadt în ultimii trei ani, cu pauză cât a fost la Tunari și i-ar putea conduce de pe bancă pe sibieni și la meciul de Superliga cu U Cluj. El spune că nu va continua la FC Hermannstadt, decât dacă va simți că poate fi de folos.

”În primul rând, sper ca lucrurile să se încheie amiabil, Măldă iubește prea mult Sibiul, iar FC Hermannstadt îi datorează atât de multe, trebuie ca lucrurile să se încheie cu o strângere de mână. Mie mi s-a cerut să conduc echipa împreuna cu Dorin Zotincă, până la clarificarea situației și voi încerca să o fac cât pot de bine. Apoi vedeți că există contracte, existe clauze… Ce pot spune este că nu voi rămâne la Sibiu dacă nu voi simți că pot fi de folos, indiferent de viitorul antrenor. Măldă știe din momentul în care mi-a propus să vin alături de el că îmi doresc să fiu principal, dar au fost 2 ani jumătate frumoși și am tot ezitat să iau decizia de a merge pe cont propriu. Poate că acum e momentul, vom vedea” a mai punctat Vali Negru pentru Ora de Sibiu.