intervenție eroică pe autostradă: un polițist a salvat o tânără aflată în stop cardiac

Un polițist din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a reușit să salveze viața unei tinere după ce, ajuns la fața locului înaintea medicilor, a gestionat situația cu brio.

Chiar de 1 decembrie, în urma unui apel la 112, echipajul din care făcea parte și agentul-șef adjunct Denis Stanciu s-a deplasat de urgență pe autostrada A10, lângă Teiuș. Denis ne-a povestit cum a decurs intervenția, dar și ce situație tensionată a avut de gestionat.

“Sunt polițist din 2019. În perioada 20.09.2019 – 01.04.2022 am lucrat la Serviciul Rutier Constanța, iar din aprilie 2022 sunt încadrat la Poliția Autostrăzi. În timp ce mă deplasam spre zona Teiuș, pe A10, am primit un apel prin care eram informat că pe autostradă se află o persoană inconștientă. Fără ezitare, m-am deplasat de urgență la fața locului. Oamenii erau speriați și agitați, însă am verificat imediat dacă persoana respiră și m-am apucat de masajul cardiac. Am continuat manevrele până la sosirea echipajului de prim ajutor.” a declarat Denis Stanciu pentru Ora de Sibiu

Până la sosirea echipajului medical, intervenția agentului a menținut șansele de supraviețuire ale tinerei. Profesionalismul și reacția rapidă au transformat o situație critică într-una cu final fericit.