mesaj de la ianis stoica pentru fc hermannstadt. ce le transmite direct din portugalia

Fostul atacant al lui FC Hermannstadt, Ianis Stoica este convins că echipa sibiană se va redresa și nu va avea probleme cu menținerea în Superliga.

Ianis Stoica este la prima experiență departe de casă, în Portugalia, la Estrela Amadora, dar este convins că FC Hermannstadt își va reveni, la fel ca în sezonul precedent.

”Nu prea urmăresc, sincer, pentru că în weekend mă concentrez să văd meciuri de aici, ca să învăț mai mult despre campionat și adversari. Dar cred că FC Hermannstadt va rămâne fără probleme în prima ligă. Și sezonul trecut am fost în aceeași situație și după prima victorie am urcat în clasament și am ajuns chiar în finala cupei. Deci cred că vor reuși să se mențină fără probleme” a spus Ianis Stoica, într-un interviu acordat pentru siteul Flashscore.

A fost ofertă și din Turcia

Fostul atacant al sibienilor a vorbit și despre noua sa experiență, cea din Portugalia, pe care a ales-o în detrimentul unei oferte din Turcia.

”Trebuia să aleg între a merge în Turcia, pentru că aveam o ofertă, sau să vin aici. Dar când a apărut Estrela, decizia a fost luată. Am ales Estrela pentru că e un club frumos, cu multă istorie, și e o mare plăcere să fiu aici. Am căutat informații pe internet și tot ce am găsit era pozitiv și arăta că e un club de nivel bun. Vreau să ajut echipa, nu sunt foarte concentrat pe mine acum. La final, vreau ca oamenii să spună că sunt un jucător bun și că am ajutat echipa, nu vreau să se spună ‘Ianis e cel mai bun’ sau ceva de genul acesta.” a mai punctat internaționalul de tineret.

”Fotbalul este la un nivel înalt”

Amadora s-a angajat să achite lui FC Hermannstadt suma de 1,3 milioane de euro, în trei tranșe, plus un procent dintr-un eventual viitor transfer.

”E o responsabilitate mare, încerc să dau tot ce pot și să fac oamenii fericiți. Și la ultimul club am fost cel mai scump transfer, deci știu deja cum să gestionez presiunea asta. Am încredere în deciziile antrenorului și dau totul, fie că joc un minut sau tot meciul. Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine, pentru că trebuia să fiu atent la multe lucruri, la modul în care funcționează totul, dar acum pot spune că oamenii de aici sunt foarte buni, fotbalul este la un nivel înalt și mă simt ca acasă. Nu mai simt nicio diferență între când sunt acasă și când sunt aici. Pentru mine, e același lucru acum” a mai anunțat Ianis.

Estrela Amadora a fost notificată de FIFA că are 40 de zile pentru a achita prima tranșă din transferul lui Ianis Stoica către FC Hermannstadt, în caz contrar urmând a fi sancționată.

–