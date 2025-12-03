minune la botoșani: victorie pentru fc hermannstadt în cupă fără “măldă” pe bancă / video

Fără Măldărășanu pe bancă, FC Hermannstadt a câștigat miercuri la Botoșani, scor 3-1 și sibienii sunt foarte aproape de sferturile de finală ale Cupei României.

Echipa sibiană a fost condusă la Botoșani de către secundul Vali Negru, după ce principalul Marius Măldărășanu nu a făcut deplasarea la cererea conducerii clubului, pentru a negocia rezilierea contractului. În sfârșit, sibienii au abordat un meci fără trei fundași centrali, iar rezultatul s-a văzut la final.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cum era de așteptat, la FC Hermannstadt au apărut ca titlulari jucători care au evoluat mai puțin în ultima vreme, precum Issah, Muțiu, Batista sau Mihart. Accidentat la încălzire, Căpușă a devenit indisponibil pentru acest joc.

Favorită în acest meci, Botoșani a deschis scorul rapid, după doar 11 minute, prin Enzo Lopez, care a scăpat la limita ofsaidului și l-a învins pe portarul Muțiu.

După 22 de minute, Lopez a scăpat din nou periculos, dar Muțiu a intervenit. Sibienii au restabilit egalitatea în minutul 24, când Oroian a tras curajos de la 25 de metri și a înscris, la o fază la care portarul Kukic putea face mai mult. A fost 1-1 la pauză, după o primă parte echilibrată.

După pauză, FC Hermannstadt a fost și mai eficientă, iar jucători care nu intrau până acum în calculele lui Măldărășanu au jucat foarte bine.

Sibienii au trecut în avantaj în minutul 53, după o eroare în defensiva gazdelor, speculată de Jair, care i-a pus pe tavă golul lui Gjorgjievski.

Buș și Ivanov intră pe teren pentru FC Hermannstadt din minutul 58. Sibiul dă lovitura în minutul 77, când Biceanu a centrat din stânga și Buș a înscris cu capul, din plonjon.

FC Hermannstadt a gestionat bine finalul și s-a impus cu 3-1, deși Botoșani a introdus și câțiva titulari de bază. A fost o descătușare a jucătorilor fără Măldărășanu pe bancă. După succesul frumos de la Botoșani, secundul Vali Negru devine prima opțiune de a sta pe bancă și la următorul joc de campionat, cel cu U Cluj.

Sibienii au 6 puncte din 2 meciuri de Cupă și au luat o opțiune importantă pentru calificarea în sferturile de finală. La această oră se mai dispută meciul Farul – Dinamo 1948, care poate aduce calificarea lui FC Hermannstadt înainte de ultima rundă.

FC Hermannstadt: Muțiu – Stancu, Jair, Stoica, Issah, Ciubotaru – Mihart, Albu, Batista (Ivanov 58), Oroian (Biceanu 72) – Jair (Chițu 72), Gjorgjievski (Buș 58). Antrenor: Valentin Negru