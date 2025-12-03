noul hotel de gheață de la bâlea lac, în pericol: lucrările nu pot începe deocamdată

Reprezentanții Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac anunță că data deschiderii nu este încă stabilită din cauza vremii nefavorabile, care nu permite construirea igluurilor.

La început de decembrie, nu se știe când Hotelul de Gheață de la Bâlea își va primi primii oaspeți din acest sezon. Anul acesta, construcția din gheață situată în inima Munților Făgăraș este îngreunată din cauza vremii, care nu este favorabilă pentru ridicarea hotelului. „Nu știm când se va deschide Hotelul de Gheață. Momentan, vremea nu este ideală pentru construirea acestuia. Nu este suficientă zăpadă”, a transmis un reprezentant al Hotelului de Gheață.

Anul trecut, hotelul, situat în inima munților, a oferit peste 20 de camere, alături de un Ice Restaurant și un Ice Bar, și a primit primii oaspeți în perioada sărbătorilor de Crăciun.

Reamintim că, în fiecare sezon de iarnă, Hotelul de Gheață, Biserica de Gheață și igluurile din apropierea Stației de Telecabină Bâlea Lac sunt construite din blocuri de gheață și zăpadă amestecate cu apă, oferind o experiență unică în regiunea centrală și de sud-est a Europei. Hotelul și Biserica de Gheață reprezintă adevărate atracții turistice, oferind vizitatorilor o experiență inedită în mijlocul naturii.