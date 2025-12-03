o nouă rectificare bugetară la consiliul județean. cîmpean: „de la început a fost unul deficitar”

Consilierii județeni s-au întrunit, miercuri, în ședință extraordinară, pentru a aproba o nouă rectificare bugetară. Majoritatea aleșilor au votat favorabil proiectul de hotărâre, în timp ce patru dintre ei s-au abținut la vot. Președinta CJ, Daniela Cîmpean, a precizat că bugetul a fost încă de la început unul deficitar, iar fiecare instituție din subordine s-a văzut nevoită să reducă din cheltuieli.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de miercuri a Consiliului Județean Sibiu s-a aflat un singur proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al județului și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sa parțial din bugetul local pe anul 2025. Rectificarea vine la câteva zile de la o altă rectificare votată de consilieri într-o ședință de la finalul lunii noiembrie. (DETALII AICI)

Printre prevederile hotărârii s-a numărat, la partea de venituri, suplimentarea bugetului local cu suma de 4.553,84 mii lei, din care suma de 603,14 mii lei reprezentând o subvenție de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectului „Investiții în infrastructura Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu în domeniul Oncologiei”. La partea de cheltuieli, bugetul a fost suplimentat cu suma de 4.553,84 mii lei. Din această sumă, la capitolul Sănătate, s-au suplimentat cu suma de 4.596,80 mii lei creditele bugetare pentru anul 2025 pentru investiții pe secția Oncologie de la Spitalul Județean. De asemenea, s-a suplimentat bugetul Muzeului Astra cu suma de 757 mii lei pentru plata parțială a salariilor angajaților în luna decembrie.

Înainte de vot, consilierul Bogdan Drasoveanu (AUR) a cerut explicații cu privire la suplimentarea bugetului spitalului pentru secția de Oncologie, având în vedere că, de curând, Polisano a făcut o sponsorizare pentru pacienții oncologici de la Județean. El a mai precizat că bugetele stabilite la începutul anului nu au fost realiste.

„Bugetele aprobate anterior nu au fost realiste și au manifestat o instabilitate și incertitudine, iar asta generează neîncrederea angajaților, investitorilor și cetățenilor. (…) Sume considerabile sunt orientate către Spitalul Județean Sibiu, Oncologie, ori în luna august am salutat propunerea Polisano de a participa cu o contribuție masivă de dezvoltare în special pentru pacienții oncologici. Întrebarea este care e stadiul aceste propuneri a Polisano, având în vedere că la momentul de față acest proiect a devenit din oportunitate în necesitate”, a spus consilierul.

Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, a răspuns că demersurile realizate în colaborare cu Polisano sunt diferite față de cele prevăzute în proiectul de hotărâre suspus votului. „În ceea ce privește discuțiile cu Polisano, așteptăm ca ei să ne trimită documentele așa cum am discutat pentru a continua această procedură”, a spus acesta.

Cât despre noua rectificare bugetară, Cîmpean a precizat că „de la început bugetul a fost deficitar, nu am avut aceleași alocări bugetare ca anul trecut, iar fiecare instituție a trebuit să facă reduceri, fiecare manager a căutat soluții”. Ea a adăugat că rectificările bugetare, mai ales la final de an, sunt normale. „Nu e vorba de faptul că nu s-ar fi avut toate datele, ci că au apărut pe parcurs chestiuni de ultim moment. (…) Astfel de ședințe extraordinare, mai ales pe final de an, se întâmplă mereu pentru rectificări de buget. E o chestiune de care se uzitează, nu doar la Sibiu, ci la multe alte autorități din țară”.