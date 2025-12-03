pieton lovit de o autoutilitară pe șoseaua alba iulia: a ajuns la spital

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit în dimineața zilei de miercuri, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiu, la un accident rutier în care a fost rănit un pieton.
Potrivit primelor informații, un șofer sibian de 32 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare care se deplasa pe direcția Sibiu-Cristian, a acroșat un pieton în zona unei treceri de pietoni. Victima, un cetățean străin în vârstă de 65 de ani, se afla în traversare regulamentară în momentul impactului.
Potrivit SAJ Sibiu, pietonul a suferit un traumatism toracic și un traumatism la nivelul membrului inferior stâng. El a fost transportat la UPU Sibiu în stare stabilă.
Ultima oră
- Singura pasageră din autobuzul care a derapat în șanț la Cisnădie, lăsată de izbeliște: ”Am înghețat. M-au lăsat în câmp” 4 minute ago
- Prognoză sumbră: populația României ar putea scădea la 14 milioane 5 minute ago
- Acuzații de înșelăciune după o nuntă și un botez la Versailles: clienții au plecat fără să plătească și ar fi vrut să lase gaj o Tesla 7 minute ago
- Proiect uriaș în Europa: 27 km de tunel subacvatic, care coboară la aproape 400 de metri adâncime 41 de minute ago
- Brunch cu vibe românesc la Backyard, pe 6 decembrie: proțap, live-cooking, țambal și un party pe cinste! 43 de minute ago