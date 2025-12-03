pieton lovit de o autoutilitară pe șoseaua alba iulia: a ajuns la spital

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit în dimineața zilei de miercuri, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiu, la un accident rutier în care a fost rănit un pieton.

Potrivit primelor informații, un șofer sibian de 32 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare care se deplasa pe direcția Sibiu-Cristian, a acroșat un pieton în zona unei treceri de pietoni. Victima, un cetățean străin în vârstă de 65 de ani, se afla în traversare regulamentară în momentul impactului.

Potrivit SAJ Sibiu, pietonul a suferit un traumatism toracic și un traumatism la nivelul membrului inferior stâng. El a fost transportat la UPU Sibiu în stare stabilă.