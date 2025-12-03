proiect uriaș în europa: 27 km de tunel subacvatic, care coboară la aproape 400 de metri adâncime

Norvegia construiește cel mai ambițios tunel rutier subacvatic realizat vreodată: Rogfast, o structură de 27 de kilometri care va ajunge la o adâncime record de 392 de metri sub nivelul mării.

Numele său s-ar traduce „legătură fixă în Rogaland”, de la regiunea în care este amplasat. Lucrările au început în ianuarie 2018, dar au fost suspendate la finalul lui 2019 după depășirea bugetului și anularea contractelor existente. Proiectul a fost reorganizat, iar șantierul a fost redeschis în 2021. Finalizarea este programată pentru 2033, costurile fiind estimate la aproximativ 25 de miliarde de coroane norvegiene – în jur de 2,4 miliarde de dolari.

Tunel mai adânc ca oricare altul

Conform Mediafax, Rogfast este construit simultan din ambele direcții, o strategie care necesită o precizie extremă: echipele trebuie să se întâlnească la mijloc cu o marjă de eroare de maximum 5 centimetri. Pentru aceasta sunt folosite lasere, scanare 3D și echipamente de măsurare de ultimă generație. Un scaner laser rotativ creează un „geamăn digital” al tunelului, cu două milioane de puncte de date colectate în fiecare secundă, pentru a corecta orice abatere.

„Este puțin diferit de imaginea romantică a topografului care privește printr-un ocular”, a spus Burkhard Boeckem, director tehnic la Hexagon, compania responsabilă de măsurători.

Marja foarte redusă a erorilor nu este doar o provocare inginerescă, ci și o modalitate de a evita cheltuieli suplimentare generate de excavații sau umpleri suplimentare.

Beneficii majore pentru transport

Rogfast va înlocui actualele rute operate cu feribotul, reducând cu aproximativ 40 de minute durata călătoriei dintre Bergen și Stavanger, al doilea și al patrulea oraș al Norvegiei. Conform Annei Brit Moen, manager de proiect la Skanska, tunelul va crea o legătură „mai rapidă și mai fiabilă” între regiunile Stavanger și Haugesund.

Tunelul va avea două tuburi rutiere separate, cu câte două benzi fiecare, și un element arhitectural unic: un sens giratoriu dublu la 260 de metri sub nivelul mării, conectat cu un tunel secundar spre insula Kvitsøy, cea mai mică municipalitate a Norvegiei.

Provocări uriașe sub mare

Lucrările au întâmpinat dificultăți considerabile, în special din cauza infiltrațiilor de apă sărată. Ventilația reprezintă o altă provocare. Tunelul va utiliza un sistem longitudinal bazat pe ventilatoare cu jet, completat de puțuri verticale.

„Suntem deja la 300 de metri sub nivelul mării și am avut scurgeri importante. Întrucât vom ajunge la 392 de metri, ne concentrăm pe găsirea unor metode de cimentare cât mai eficiente”, a explicat Moen.

De asemenea, sistemul va fi dotat cu camere, radar și alerte în timp real pentru a monitoriza traficul și a detecta incidente.

În etapa actuală, titlul de cel mai lung tunel cu secțiune subacvatică din lume aparține tunelului feroviar Seikan din Japonia (53,85 km, din care 23,3 km sub apă). Tunelul Canalului Mânecii are o secțiune subacvatică și mai lungă – 37,9 km – dar coboară doar până la 115 metri adâncime, mult peste nivelul la care va ajunge Rogfast.

Rogfast este o parte-cheie a unui plan colosal de modernizare a autostrăzii E39, care leagă Trondheim de Kristiansand pe o distanță de 1.100 de kilometri. În prezent, traseul include șapte treceri cu feribotul și durează 21 de ore. Norvegia vrea să elimine aceste feriboturi prin tuneluri și poduri, reducând timpul la jumătate până în 2050.

FOTO: Libertatea