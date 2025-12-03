sărbătoarea sfântului nicolae la sadu: concert de colinde la alegerea cetei junilor

Comuna Sadu se pregătește să îmbrace hainele de sărbătoare pe 6 decembrie, când magia iernii și tradițiile locale se reunesc într-o zi dedicată bucuriei și comunității. Evenimentul are loc cu prilejul sărbătorii Sfântului Nicolae și marchează aprinderea iluminatului festiv în centrul localității.

Primarul comunei, Valentin Ivan, îi invită pe toți sădenii și prietenii Sadu-lui să participe la momentele speciale care dau viață spiritului comunitar: „Ziua Sfântului Nicolae este, pentru comuna noastră, un prilej de emoție și reîntâlnire cu obiceiurile ce ne definesc ca o comunitate unită și vie. Este momentul în care Sadu se aprinde, nu doar în lumini, ci și în căldură, credință și apropiere.”

Programul zilei de 6 decembrie:

16:00 – Slujba de Vecernie

– Slujba de Vecernie Sărbătorirea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie – Nunta de Aur

– Nunta de Aur 17:20 – Aprinderea iluminatului festiv în centrul comunei

– Aprinderea iluminatului festiv în centrul comunei 17:30 – Spectacol de colinde și obiceiul alegerii Cetei Junilor, susținut de artiștii „Sadului”

– Spectacol de colinde și obiceiul alegerii Cetei Junilor, susținut de artiștii „Sadului” Alegerea Cetei Junilor: Jude Alexandru Restea și vornic Daniel Băncioiu

Sosirea lui Moș Nicolae, spre bucuria copiilor

Primăria și Consiliul Local Sadu îi așteaptă pe toți locuitorii să se bucure împreună de această sărbătoare a tradiției și credinței, într-un eveniment care aduce lumină, speranță și unitate în inimile tuturor.