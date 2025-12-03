shopping city sibiu dă startul sezonului festiv cu târguri de sărbători, ateliere de creație și premii garantate

Sibiu, 2 decembrie 2025 – Până pe 24 decembrie 2025, Shopping City Sibiu aduce magia Crăciunului mai aproape de vizitatori prin târguri festive, ateliere creative și petreceri pentru copii, întâlniri cu Moș Crăciun și cadouri garantate prin aplicația SPOT.

Pe parcursul lunii decembrie, centrul comercial organizează târguri dedicate cadourilor: Târgul de Moș Nicolae, între 4 și 7 decembrie, și Târgul de Moș Crăciun, în perioada 19 – 24 decembrie, unde vizitatorii pot găsi o gamă largă de opțiuni pentru cadouri mai deosebite. Seria de ateliere creative pentru copii continuă în fiecare duminică, în zona Food Court, între orele 17:00–20:00, participare gratuită. Printre activitățile care îi așteaptă pe cei mici se numără: scrisoarea pentru Moș Crăciun, tricouri festive, povești ilustrate și jocuri de cărți. Distracția pentru copii nu se oprește aici: pe 13 decembrie, între 15:00 și 18:00, va avea loc petrecerea tematică „Surprize de Crăciun” în zona Info Point, cu intrare liberă.

Surprizele festive continuă în perioada 15–23 decembrie, între orele 16:00 și 20:00, când vizitatorii se vor putea bucura de standul de împachetare gratuită, unde cadourile achiziționate din magazinele Shopping City Sibiu pot fi pregătite direct pentru dăruire. În aceeași perioadă, Moș Crăciun îi întâmpină pe cei mici în zona Info Point cu povești, cadouri și surprize festive.

Pentru cei în căutare de inspirație pentru cadouri, centrul comercial are opțiuni potrivite tuturor: pentru familie – seturi de ceai, pături, jocuri de societate și decorațiuni (Half Price, Nobila Casa, Kitchen Shop, Sinsay, Pepco); pentru prieteni – gadgeturi, parfumuri și accesorii (Douglas, Kamalion, Altex, Flanco), iar pentru copii – jucării, cărți și animăluțe de pluș (Cărturești, Smyk, Noriel). Cardul cadou Shopping City Sibiu rămâne o opțiune sigură și practică, fiind ușor de folosit la magazinele prezente în centrul comercial.

În plus, cei care descarcă aplicația SPOT, își creează un cont și selectează Shopping City Sibiu ca mall preferat, primesc garantat un cadou special în perioada 2-24 decembrie: un set de două globuri pictate manual, perfecte pentru bradul de Crăciun. Cadourile pot fi ridicate de la Info Point, în limita stocului disponibil, iar aplicația SPOT poate fi descărcată gratuit din App Store sau Google Play.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.