singura pasageră din autobuzul care a derapat în șanț la cisnădie, lăsată de izbeliște: ”am înghețat. m-au lăsat în câmp”

În dimineața zilei de 2 decembrie, două autobuze Tursib și-au acroșat oglinzile pe o porțiune îngustă de drum din Cartierul Arhitecților, iar unul dintre ele a derapat și a ajuns în șanț. Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, singura pasageră aflată în autobuz la momentul respectiv descrie clipe de panică, lipsă totală de reacție din partea celorlalți șoferi și o gestionare deficitară a situației.

Două autobuze Tursib, care circulau pe rutele 571 Sadu – Cartierul Arhitecților și 581 Cisnădie – Cartierul Arhitecților, și-au acroșat oglinzile retrovizoare în momentul în care au ajuns paralele pe porțiunea îngustă de drum. Pentru a evita un impact mai serios, unul dintre șoferi a tras dreapta de volan, iar din cauza carosabilului alunecos, autobuzul a derapat și a ajuns în șanț.

Din fericire, nu au existat victime, iar avariile au fost minore. Totuși, pentru singura pasageră aflată în autobuz în acel moment, experiența a fost una șocantă și încărcată de frustrare.

„Eu am fost singură în autobuz. Șoferul a rămas blocat în cabină”

Mariana, singura călătoare, a povestit pentru Ora de Sibiu momentul impactului și modul în care a fost tratată după incident.

„Au trecut autobuzele unul pe lângă celălalt și și-au atins oglinzile. Și de acolo a derapat autobuzul în care eram”, spune femeia. „Eu m-am dat jos din autobuz și șoferul a rămas blocat în cabină, pentru că odată ce a ajuns cu partea cu ușile în șanț, clar nu a mai putut deschide pe partea din spate. A putut deschide ușile ca să ies. Eu am fost singură în autobuz și el a rămas blocat în cabină”.

Mariana povestește că, după ce a ieșit, a rămas pe marginea drumului, însă niciun șofer nu a oprit să întrebe dacă este bine.

„N-a oprit nicio mașină. O singură mașină să spună: „Doamnă, sunteți ok?”. M-au văzut pe marginea drumului – bine, nu eram căzută, eram în picioare – dar oprești, femeia asta are nevoie de ajutor. Vezi autobuzul în șanț și nu oprește nicio mașină. E trist, foarte trist”, afirmă aceasta.

„Eu înghețam acolo, ieșisem din tura de noapte”

Pasagera spune că șoferul a sunat la 112 pentru tractarea autobuzului, însă nimeni nu a încercat să o ajute pe ea să își continue drumul.

„Eu trebuia să ajung în Cisnădie. Era șapte fără un sfert. Am stat pe margine și am făcut cu mâna la mașini 45 de minute. Șoferul avea numărul meu, mi l-a cerut ca să fiu martor, dar mă așteptam să mă contacteze cineva. El trebuia să sune la Tursib să spună că are o pasageră, să trimită ceva. Să zică: „Hai s-o ducem pe femeia asta acasă și după aceea rezolvăm cu autobuzul.” Nu să mă lase în câmp, pe un frig de neimaginat. Am înghețat. Ieșisem din schimbul de noapte, după 12 ore”, povestește Mariana.

„Eu sunt o fire tare, dar dacă era altcineva? Dacă era o bătrânică?”, întreabă aceasta.

Critici privind cursele metropolitane: „Nu știe pe unde o ia… e horror”

Femeia spune că problemele întâmpinate de când a fost introdus transportul metropolitan sunt frecvente.

„Bilet scump, autobuze foarte scumpe… dar cu Metropolitanul e ceva de nedescris. Nu știe pe unde o ia: ba pe Cetate, ba prin centru, ba ocolește pe alte străzi. Nu poți garanta că ajungi la lucru la timp. E horror. Nu e o firmă aflată la început de drum. Trebuia să existe o pregătire înainte. Să nu fim noi un test”, mai afirmă Mariana.

„Am simțit impactul. Strada e foarte îngustă”

Ea își amintește că momentul coliziunii a fost destul de puternic.

„Impactul s-a simțit puternic, dar m-am ținut de bară. Nu am căzut, doar m-am dezechilibrat. Strada e foarte îngustă, nu știu cum încap două autobuze. Am simțit când s-au atins oglinzile. Culmea, celălalt autobuz și-a continuat drumul. Nici nu i-a păsat că noi eram în șanț. Eu am rămas șocată”, spune aceasta.