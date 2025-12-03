sondaj storia: retrospectiva pieței imobiliare din 2025 și previziunile  pentru 2026

După un 2025 marcat de prudență și mai puține achiziții, românii privesc cu optimism piața imobiliară: 8 din 10 respondenți ai sondajului plănuiesc să facă tranzacții imobiliare în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință, conform celui mai recent sondaj recurent realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. În plus, majoritatea anticipează scăderi de prețuri și dobânzi, inclusiv vânzătorii.

„Tendințele din sondaj arată că piața imobiliară rămâne dinamică, chiar și într-un context economic complex. După un an de prudență, românii chestionați nu renunță la planurile lor, ci le ajustează: 80% au în vedere o tranzacție în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință. Ținând cont de faptul că fondul de locuințe disponibile în marile orașe este mai redus, iar numărul autorizațiilor de construire a scăzut în ultimii ani, nu putem estima că prețurile vor stagna sau că vor scădea. Chiar și în contextul TVA-ului majorat și al unei cereri ușor mai prudente, ne așteptăm ca prețurile să continue să crească, dar într-un ritm mai lent față de anii anteriori”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Retrospectiva acțiunilor imobiliare din 2025

Prudența a dominat piața imobiliară în 2025. Cei mai mulți respondenți (54%) au declarat că nu au avut nicio intenție imobiliară, cu 9 puncte procentuale mai mult decât în 2024. Totuși, alți 27% au afirmat că au intenționat să achiziționeze un imobil, în scădere cu 9 puncte procentuale față de anul trecut. De asemenea, intențiile de vânzare a unui imobil au crescut la 14%, cu un avans de 6 puncte procentuale față de 2024. Planurile de închiriere au rămas reduse: 3% dintre respondenți au declarat că au vrut să închirieze o proprietate, iar 2% au vrut să dea în chirie o proprietate, procent similar cu cel de anul trecut.

În cazul respondenților care au achiziționat o proprietate în 2025, procesul de la începerea căutării până la finalizarea achiziției a fost mai rapid decât în anii anteriori. 58% au finalizat achiziția în mai puțin de trei luni, o creștere de 5 puncte procentuale față de anul trecut. Totuși, pentru 17% durata a fost între 3 și 6 luni, pentru 15% a depășit 12 luni, iar pentru 10% dintre respondenți procesul a durat între 6 și 12 luni.

În ceea ce privește percepția asupra dificultății procesului de căutare și achiziționare, cei mai mulți respondenți au declarat că s-au așteptat la un nivel foarte ușor de dificultate (35%), urmat de unul mediu (29%). 18% au menționat că se așteptau ca procesul să fie ușor, în timp ce 11% se așteptau să fie greu, iar 8% foarte greu. În final, după achiziționare, procesul a fost evaluat de majoritatea respondenților (60%) ca fiind mai ușor sau mult mai ușor decât își imaginau.

42% dintre cei care au achiziționat o proprietate nu au întrerupt căutarea (-13 puncte procentuale față de 2024), în timp ce 58% au avut și întreruperi (+14 puncte procentuale comparativ cu anul trecut). Căutările au fost întrerupte în principal pentru că proprietățile de interes au fost achiziționate de persoane cu bugete mai mari (58%), respectiv pentru că proprietățile de interes depășeau bugetul alocat de respondenți (13%), dar și pentru că alte persoane au plătit cash (12%), în detrimentul respondenților care aveau în plan să achiziționeze locuința printr-un credit bancar.

În ceea ce privește compromisurile, 30% dintre respondenți au suplimentat bugetul, o scădere de 3 puncte procentuale față de 2024, iar 14% au schimbat zona de căutare, cu 8 puncte procentuale mai puțin față de anul trecut. Totuși, 23% dintre respondenți au declarat că nu au făcut niciun compromis, în creștere cu 9% față de anul trecut.

Deși aproape o treime dintre cumpărători (30%) afirmă că nu au întâmpinat dificultăți financiare în procesul de achiziție, realitatea arată că pentru o altă parte a cumpărătorilor presiunea costurilor s-a resimțit puternic în 2025. Peste un sfert (27%) au fost afectați de creșterea ratelor la creditele existente, în timp ce 15% au renunțat la planurile inițiale din cauza scumpirii locuințelor vechi. În plus, 12% au indicat majorarea prețurilor pentru locuințele noi, generată de modificarea TVA-ului, ca principal obstacol în găsirea proprietății dorite.

În 2025, închirierea unei locuințe a fost mai rapidă pentru mulți români. 38% dintre respondenții chiriași au găsit proprietatea dorită în mai puțin de o săptămână, o creștere însemnată de 17 puncte procentuale față de anul trecut. Pentru alți 25% procesul a durat între una și două săptămâni, iar 21% au avut nevoie de 3-4 săptămâni. Doar 7% au avut nevoie de până la trei luni, în scădere cu 16 puncte procentuale față de anul trecut, în timp ce 9% au depășit pragul de 3 luni.

Cea mai mare provocare pentru chiriași rămâne găsirea anunțurilor de interes (45%), urmată de mersul la vizionări (26%) și de găsirea unui agent imobiliar profesionist (18%). Când vine vorba despre compromisuri, 21% dintre chiriași au suplimentat bugetul, o scădere semnificativă de 20 puncte procentuale față de anul trecut. Tot 21% au acceptat o compartimentare diferită față de cea dorită inițial, iar 17% au declarat că nu au făcut niciun compromis.

În privința formalităților, 63% dintre respondenții chiriași au declarat că au încheiat un contract cu proprietarul, cu 17 puncte procentuale mai puțin decât în 2024. În schimb, 18% au declarat că nu au semnat niciun contract (cu 6 puncte procentuale mai mult comparativ cu 2024), iar 19% nu au dorit să răspundă la această întrebare.

În cazul respondenților care au vândut o proprietate în 2025 , procesul de la publicarea anunțului până la găsirea cumpărătorului a durat sub 3 luni pentru 47% dintre respondenți, cu 10 puncte procentuale mai puțin decât în 2024. În schimb, 34% dintre respondenți au avut nevoie de trei până la șase luni, o creștere semnificativă de 14 puncte procentuale față de anul trecut. Pentru 11% dintre aceștia procesul a durat între 6 și 12 luni, iar 8% au așteptat peste un an.

Cea mai mare provocare pentru vânzători rămâne găsirea cumpărătorilor serioși, menționată de 49% dintre respondenți, cu 10 puncte procentuale mai mult decât în 2024. Alte dificultăți au fost primirea vizionărilor (18%) și identificarea unor agenți imobiliari profesioniști (16%). În acest context, 70% dintre proprietari au colaborat cu unul sau mai mulți agenți, în creștere cu 15 puncte procentuale față de anul trecut.

În cazul celor care au dat spre închiriere o proprietate , 34% au reușit să găsească chiriași în una-două săptămâni, iar 27% în mai puțin de o săptămână. Alți 24% au avut nevoie de 3-4 săptămâni, în timp ce 8% au așteptat până la trei luni, iar 7% au avut nevoie de peste 3 luni ca să închirieze.

Găsirea chiriașilor serioși rămâne principala provocare, indicată de 50% dintre respondenți, cu 21 puncte procentuale mai puțin decât anul trecut. Negocierea prețului a fost menționată de 26%, în creștere cu 10 puncte procentuale, iar primirea vizionărilor a fost specificată de 22% dintre respondenți, cu 13 puncte procentuale mai mult decât în 2024. În plus, 57% dintre cei care au închiriat în 2025 au declarat că au colaborat cu agenți imobiliari, o creștere de 11 puncte procentuale față de anul trecut.

Planurile și previziunile românilor privind prețurile imobilelor din 2026

În 2026, jumătate dintre respondenți (50%) intenționează să achiziționeze o proprietate, cu 3 puncte procentuale mai mult decât în sondajul anterior. În schimb, 21% nu au niciun plan imobiliar, în scădere cu 10 puncte procentuale. 17% vor să închirieze o locuință, cu 7 puncte procentuale mai mult, iar 10% intenționează să vândă o proprietate, în creștere cu 1 punct procentual. Doar 3% vor să găsească chiriași în 2026, cu 1 punct procentual mai puțin decât cei care aveau această intenție pentru 2025.

Așteptările privind evoluția prețurilor sunt influențate de interesele personale, cu o singură excepție. 64% dintre cei interesați de cumpărare în 2026 se așteaptă ca prețurile locuințelor de vânzare să scadă (+18 puncte procentuale versus anul anterior), iar 57% dintre cei care vor să vândă anticipează același lucru, respectiv că prețurile locuințelor de vânzare vor scădea, contrar intereselor personale. În schimb, 46% dintre proprietarii care vor să dea în chirie se așteaptă la creșteri ale prețurilor de închiriere, în timp ce 45% dintre cei care vor să închirieze speră la scăderi.

În privința dobânzilor la creditele ipotecare din 2026, 23% dintre respondenți anticipează scăderi semnificative, 21% cred că acestea vor stagna, iar 20% se așteaptă la scăderi ușoare. Pe de altă parte, 11% estimează creșteri ușoare, iar 6% creșteri semnificative, în timp ce 20% nu știu la ce să se aștepte.

În ceea ce privește activitățile imobiliare planificate pentru anul viitor, 43% dintre respondenți vor să urmărească anunțuri imobiliare, iar 22% intenționează să vizioneze proprietăți de interes. 8% vor să se consulte cu banca sau cu un broker despre opțiunile de creditare, iar 7% vor să urmărească știri imobiliare. Totodată, 27% declară că nu au în plan nicio activitate imobiliară pentru 2026.

Chestionarul a fost publicat pe Storia și OLX Imobiliare, în luna noiembrie 2025, iar răspunsurile au fost colectate de la 2.608 respondenți.

Despre Storia

Storia e cea mai vizitată platformă imobiliară din România și totodată platforma cu cele mai multe anunțuri de vânzare și închiriere din țară, care își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. În 2022, Storia a lansat un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România. Indexul Storia (inițial T.R.A.I.) oferă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare cartier, pe baza a 17 criterii importante pentru români. Acestea includ atât date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețul locuințelor – cât și percepții subiective, colectate printr-un studiu aflat în desfășurare, la care au răspuns peste 109.000 de persoane. Printre aspectele evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la piste de biciclete. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.