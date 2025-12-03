val de viroze la final de noiembrie la sibiu: cazurile scad, dar internările iau amploare

În ultima săptămână de monitorizare a activității virale, autoritățile sanitare din Sibiu au raportat o scădere a numărului de cazuri de infecții respiratorii și pneumonii, însă numărul persoanelor care au necesitat internare s-a dublat comparativ cu săptămâna precedentă.

Specialiștii atrag atenția asupra riscului crescut în rândul copiilor și persoanelor vârstnice, în ciuda formelor ușoare și medii de boală.

Deși numărul cazurilor de pneumopatii a scăzut cu peste 100 comparativ cu săptămâna precedentă, rata internărilor rămâne ridicată, fiind afectate în special persoanele peste 65 de ani și populația activ (15-49 ani)

Cazuri de gripă clinică (24-30 noiembrie 2025)

GRIPĂ TOTAL 0-1 ani 2-4 ani 5-14 ani 15-49 ani 50-64 ani >65 ani TOTAL 6 3 2 0 1 0 0 INTERNĂRI 2 1 1 0 0 0 0 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % internări 33,33% 50% 33,33% 0 16,66% 0 0

În perioada menționată, majoritatea cazurilor au fost înregistrate la copiii sub 1 an, iar două dintre cazuri au necesitat internare.

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

IACRS TOTAL 0-1 ani 2-4 ani 5-14 ani 15-49 ani 50-64 ani >65 ani TOTAL 1100 95 198 324 369 73 41 INTERNĂRI 57 23 15 13 3 2 1 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % internări 5,18% 8,63% 18% 29,45% 33,54% 6,63% 3,72%

“Ultima săptămână de toamnă a adus o scădere cu peste 540 de îmbolnăviri a numărului de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, până la 1100 de cazuri. De asemenea s-au înregistrat cu aproximativ 400 de cazuri mai puțin și comparativ cu periaoda similară din 2024. Formele de boală au fost ușoare și medii. Numărul internărilor a fost în creștere, au necesitat îngrijire medicală în spital un număr de 57 de persoane, ceea ce a urcat procentul internărilor la 5,18%, dublu față de săptămâna anterioară. Cele mai multe diagnostice au fost puse la copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, dar și la adolescenți, și adulți cu vârsta până în 49 de ani.” transmite DSP Sibiu

Pneumopatii

În perioada 24-30 noiembrie 2025 au fost raportate un număr de 290 de pneumopatii, în scădere cu 112 cazuri comparativ cu săptămâna anterioară. Cele mai multe diagnostice au fost puse persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani dar și persoanelor din segmentul de populație activă (15-49 ani). În 40% din totalul cazurilor a fost nevoie de internare (116 persoane diagnosticate au avut nevoie de tratament în spital).

PNEUMOPATII TOTAL 0-1 ani 2-4 ani 5-14 ani 15-49 ani 50-64 ani >65 ani TOTAL 290 16 29 42 95 45 96 INTERNĂRI 116 14 12 5 25 21 43 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % internări 40% 5,51% 10% 14,48% 24,82% 14,82% 30,34%

Până în prezent, 25.510 persoane s-au vaccinat împotriva gripei, acoperind o parte din populația vulnerabilă, însă autoritățile recomandă continuarea vaccinării, mai ales pentru copii și seniori.