zeci de elevi instruiți de polițiști la cisnădie: reguli simple care pot salva vieți / foto

În cadrul planurilor naționale de siguranță rutieră pentru 2025, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat astăzi două activități educativ-preventive într-o școală din Cisnădie.

Pe parcursul întâlnirilor, polițiștii le-au transmis elevilor informații esențiale privind:

  • modul corect de traversare a străzii și de deplasare în calitate de pasager;
  • utilizarea în siguranță a bicicletelor, trotinetelor și rolelor;
  • semnalizarea rutieră în proximitatea școlii și a locuinței.

La eveniment au participat 44 de persoane: 24 de elevi din clasa pregătitoare, 18 elevi din clasa a V-a și 2 cadre didactice.

Pentru o mai bună înțelegere a regulilor de circulație, polițiștii au folosit laboratorul mobil de educație rutieră, iar participanții au primit pliante, fișe de colorat și materiale de activitate adaptate vârstei.

