activități în grădinițele din satele sibiului: copiii au învățat cum să se spele corect pe mâini și pe dinții / foto

Săptămâna aceasta, 50 de preșcolari de la grădinițele din Velț, Bazna și Boian au participat la activități educative interactive, învățând cum să își spele corect mâinile și dinții.

Acțiunea face parte dintr-un program de educație al Direcției de Sănătate Publică Sibiu, care promovează igiena personală și este adaptat nivelului de înțelegere al copiilor.

Micii participanți au aflat despre importanța pielii curate, despre cum spălarea mâinilor ne protejează de viruși și bacterii și despre igiena orală, esențială pentru o dantură sănătoasă.

De ce este importantă igiena personală:

Protejăm sănătatea – spălarea mâinilor, curățarea dinților și dușurile zilnice ne protejează de bacterii și virusuri. Îmbunătățim sănătatea mentală – o imagine curată crește stima de sine și oferă o stare de bine. Asigurăm un aspect fizic plăcut – părul îngrijit, pielea curată și mirosul plăcut dau o impresie pozitivă. Protejăm dantura – periajul de minimum două ori pe zi previne cariile și gingivita și asigură o respirație proaspătă. Creștem gradul de socializare – oamenii sunt mai receptivi la persoane care au o igienă corectă. Ajută recuperarea fizică și psihică – un duș cald favorizează relaxarea și somnul odihnitor.

Prin spălarea corectă a mâinilor, copiii pot preveni răcelile, gripele, diareea, gastroenterita, pneumonia și infecțiile pielii sau ale ochilor. Igiena orală corectă previne caria dentară, gingivita, parodontoza și infecțiile dentare, reducând totodată riscul unor afecțiuni sistemice mai grave, precum bolile cardiovasculare, diabetul și probleme gastrointestinale.