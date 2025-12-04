autostrada sibiu–boița se modernizează: apar noi spații de servicii cu benzinării, dușuri și stații de încărcare electrică

Județul Sibiu va beneficia de noi spații moderne de servicii pe autostrada A1, în zona secțiunii Sibiu-Boița.

Autoritățile au transmis către ANAP documentația pentru concesionarea acestor spații, care vin să completeze infrastructura rutieră cu servicii de calitate pentru șoferi și pasageri.

În total, licitația vizează șase noi spații de servicii pe patru drumuri de mare viteză din România, dotate cu pompe pentru alimentarea cu carburanți, stații de încărcare electrică, zone de snack-food, toalete și dușuri.

“Lansăm licitația pentru încă 6 spații moderne de servicii pe autostrăzile din România! Oamenii au nevoie de drumuri moderne dar și de servicii de calitate și asta dorim să le oferim.” a transmis Cristian Pistol, șeful CNAIR

Trei dintre aceste noi spații vor fi deschise pe A7 (autostrada Moldovei), pe care traficul va ajunge până la Pașcani anul viitor, în zona localităților Baba Ana (km 28+400), Valea Râmnicului (km 91+000) și Milcovul (km 131+000).

Celelalte trei spații sunt planificate astfel:

DEx12 (Craiova-Pitești), în zona localității Colonești (Km 83+850), pe ambele sensuri,

A1 (Sibiu-Boița, Km 229), pe ambele sensuri,

A0 Nord (km 24), în zona localității Balotești, pe ambele sensuri.

Câștigătorii contractelor vor avea maximum 18 luni, de la emiterea Ordinelor de Începere, pentru a deschide publicului noile spații de servicii. Urmează validarea documentației și publicarea în SEAP a anunțului de participare, inclusiv data limită pentru depunerea ofertelor.