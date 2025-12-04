Județul Sibiu va beneficia de noi spații moderne de servicii pe autostrada A1, în zona secțiunii Sibiu-Boița.
Autoritățile au transmis către ANAP documentația pentru concesionarea acestor spații, care vin să completeze infrastructura rutieră cu servicii de calitate pentru șoferi și pasageri.
În total, licitația vizează șase noi spații de servicii pe patru drumuri de mare viteză din România, dotate cu pompe pentru alimentarea cu carburanți, stații de încărcare electrică, zone de snack-food, toalete și dușuri.
“Lansăm licitația pentru încă 6 spații moderne de servicii pe autostrăzile din România! Oamenii au nevoie de drumuri moderne dar și de servicii de calitate și asta dorim să le oferim.” a transmis Cristian Pistol, șeful CNAIR
Trei dintre aceste noi spații vor fi deschise pe A7 (autostrada Moldovei), pe care traficul va ajunge până la Pașcani anul viitor, în zona localităților Baba Ana (km 28+400), Valea Râmnicului (km 91+000) și Milcovul (km 131+000).
Celelalte trei spații sunt planificate astfel:
- DEx12 (Craiova-Pitești), în zona localității Colonești (Km 83+850), pe ambele sensuri,
- A1 (Sibiu-Boița, Km 229), pe ambele sensuri,
- A0 Nord (km 24), în zona localității Balotești, pe ambele sensuri.
Câștigătorii contractelor vor avea maximum 18 luni, de la emiterea Ordinelor de Începere, pentru a deschide publicului noile spații de servicii. Urmează validarea documentației și publicarea în SEAP a anunțului de participare, inclusiv data limită pentru depunerea ofertelor.
Ultima oră
- Autostrada Sibiu–Boița se modernizează: apar noi spații de servicii cu benzinării, dușuri și stații de încărcare electrică 2 minute ago
- Sibienii, invitați la concertul de colinde „Îmbucură-te, om bun”: două spectacole în aceeași zi 36 de minute ago
- Percheziții la Primăria Cisnădie: ce au găsit ofițerii DNA 40 de minute ago
- Cine va câștiga? Răzvan Pop și Raluca Teodorescu au trecut de prima etapă pentru șefia Muzeului Brukenthal 54 de minute ago
- Studenții din Sibiu, invitați să învețe afaceri „pe bune”: antreprenorul Flavius Pogan, invitat special la EduHub 55 de minute ago