avarie la iluminatul public din avrig: mai multe străzi în beznă

De câteva zile, locuitorii orașului Avrig se confruntă cu probleme la rețeaua de iluminat public.

Conform Primăriei Avrig, sunt afectate străzile: Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, 1 Decembrie, Malului, Badea Cârțan și, parțial, Strada Bisericii.

Echipele specializate intervin deja pentru identificarea și remedierea defecțiunii iar în sprijinul acestora a fost solicitat și un laborator de specialitate din Sibiu. Conform estimărilor actuale, situația ar urma să fie remediată până mâine.

Autoritățile locale își cer scuze pentru disconfortul creat și mulțumesc cetățenilor pentru răbdare și înțelegere.