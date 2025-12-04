avertizare meteo de urgență: vânt puternic în sibiu și zonele limitrofe

Județul Sibiu intră sub Cod Galben de vânt puternic, începând de joi seara, 4 decembrie, ora 21:45, până la miezul nopții.
Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie vizează rafale cuprinse între 50 și 70 km/h, care pot provoca probleme în trafic și pot pune în pericol obiectele nefixate.
Codul galben se aplică pentru:
Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Roșia, Racovița, Turnu Roșu, Sadu și Boița.
Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în zone deschise, să parcheze mașinile departe de copaci sau panouri publicitare și să fie atentă la eventualele pagube provocate de vântul puternic.
Avertizarea expiră la ora 00:00, însă fenomenul poate fi prelungit în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.
