“briliantul” nu mai vine la sibiu. ce antrenori au rămas în cursă pe lista celor de la fc hermannstadt

Prima opțiune pentru postul de antrenor la FC Hermannstadt, Adrian Mutu a căzut miercuri, dar în cărți au rămas alte variante.

De pe o listă lărgită care cuprindea șase antrenori, conducerea clubului FC Hermannstadt caută să găsească cea mai bună variantă pentru redresarea echipei.

În capul listei s-a aflat marți fostul internațional Adrian Mutu, care însă are ca prioritate investiția în Academia de Fotbal care îi poartă și numele. Astfel, discuțiile cu Adrian Mutu au fost sistate, mai ales că acesta nu a avut succes la vreuna din echipele pregătite până acum.

Un alt nume aflat inițial pe lista sibienilor, Florin Maxim a preferat să rămână la Corvinul Hunedoara, astfel că și această soluție a căzut.

Rămân în cărți la acest moment patru antrenori: Daniel Oprița, Dorinel Munteanu, Ovidiu Sabău, iar ultima soluție pe listă este Liviu Ciubotariu.

Dorinel Munteanu, Ovidiu Sabău și Liviu Ciubotariu sunt liberi de contract, în timp ce Daniel Oprița este sub angajament cu Steaua București, echipă de Liga 2, care nu are drept de promovare. Ovidiu Sabău s-a despărțit recent de U Cluj, Dorinel Munteanu a retrogradat sezonul trecut pe Sepsi, iar Liviu Ciubotariu a avut un start de sezon foarte modest la Petrolul, care s-a redresat după plecarea sa.

Pentru acționarii principali ai FC Hermannstadt, prioritatatea este însă rezilierea cu Marius Măldărășanu, condiție principală pentru a putea fi adus alt antrenor.

În cazul în care nu se aajunge la un acord cu Marius Mădărășanu, pe banca echipei va continua interimarul Vali Negru, cel care a condus echipa și miercuri, în meciul de Cupă de la Botoșani.

În momentul în care se va rezilia acordul cu Marius Măldărășanu, conducerea clubului pe pe malul Cibinului poate intensifica discuțiile cu antrenorii cu care au vorbit până acum doar de principiu.